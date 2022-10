I mercati dell’Asia Pacifica sono in calo. Il petrolio sale del 2% su un possibile taglio alla produzione dell’OPEC+

Il sentiment per i principali produttori giapponesi è peggiorato nel trimestre luglio-settembre, secondo l’ultimo sondaggio trimestrale sulla fiducia delle imprese della Bank of Japan.

L’indicatore anticipatore del sentiment dei principali produttori si è attestato a 8, in calo rispetto alla lettura di 9 del trimestre precedente. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano un aumento di 11 punti.

“Le nostre aspettative e aspettative di mercato erano che la lettura del settore manifatturiero aumentasse: le condizioni dell’offerta sono migliorate, ho visto un effetto attenuato sull’offerta dalle politiche anti-coronavirus della Cina e i prezzi delle materie prime sono un po’ più bassi”, ha affermato Stefan Anggrek, senior ufficiale. Economista presso Moody’s Analytics.

“Il fatto che il lato manifatturiero dell’economia non stia andando bene non è certamente positivo per le prospettive”, ha detto a “Squawk Box Asia” della CNBC.

Ha aggiunto che l’indice non manifatturiero è leggermente aumentato, il che potrebbe significare che è in corso una ripresa tardiva del virus Covid in Giappone.

