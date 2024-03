Secondo quanto riferito, Sony ha temporaneamente interrotto la produzione di PlayStation VR2 per eliminare il suo arretrato di unità invendute

Secondo quanto riferito, Sony ha temporaneamente interrotto la produzione di PlayStation VR2 per eliminare un arretrato di unità invendute.

Bloomberg Le vendite del visore per realtà virtuale da $ 550 sono gradualmente rallentate dal suo lancio nel febbraio 2023, causando un accumulo di scorte. Secondo il sito, Sony ha prodotto “oltre” due milioni di unità PSVR2.

Il relativo successo di PSVR2 è stato messo in discussione all'inizio di quest'anno quando Sony ha annunciato una serie di giochi imminenti per il dispositivo, nessuno dei quali proveniva da studi proprietari. Poi, come parte di un'ondata di licenziamenti devastanti che hanno colpito 900 dipendenti, lo studio londinese di Sony focalizzato sulla realtà virtuale è stato destinato a chiudere. IGN ha indagato sul caso del PSVR2 come parte di un articolo che dipingeva un quadro desolante dei visori VR di Sony, che a questo punto sembrano abbandonati.

Sei settimane dopo il lancio, Sony ha annunciato che la PSVR2 aveva venduto quasi 600.000 unità. Gli analisti indicano che ha venduto poco più di un milione di unità nel suo primo anno. Lo scorso dicembre, lo ha detto Eric Lempel, responsabile degli affari globali della SIE Financial Times che la PSVR2 era “una categoria un po' difficile in questo momento”, aggiungendo che secondo lui “ci sono aspettative complessivamente più elevate per ciò che la realtà virtuale farà nei giochi”. Sembra che PSVR 2 abbia venduto poco durante le festività natalizie del 2023. RoadToVR ha monitorato le vendite su Amazon di Meta Quest 2 e 3 rispetto a PSVR2 durante le festività natalizie e ha scoperto Le cuffie Meta hanno venduto significativamente più della PSVR2.

Dove va PSVR2 da qui? Sony sta attualmente testando la compatibilità con il PC, che consentirà ai giocatori di PSVR 2 di accedere a più giochi VR tramite PC. Ciò apre la porta agli utenti per accedere a più giochi che non sono disponibili su PSVR2, ma non risolve la mancanza di supporto di prima parte da parte della stessa Sony.

