Rick Pitino critica la classifica NET “fraudolenta” dopo l'affronto del torneo NCAA di St. John

Mentre Rick Pitino ha riconosciuto che “l'amarezza non aiuta” dopo che St. John's è stato snobbato dal comitato di selezione della NCAA, l'allenatore ha criticato le classifiche NCAA Evaluation Tool (NET) che svolgono un ruolo importante nella valutazione delle squadre di basket universitarie.

“Penso che probabilmente non dovremmo mai più menzionare quella parola (NET) perché penso che sia fraudolento”, ha detto Pitino a SNY durante Selection Sunday, dopo che i Red Storm hanno saltato il torneo NCAA.

Il St. John's è entrato in una giornata in bolla dopo aver perso di cinque punti contro il campione nazionale in carica e la testa di serie assoluta UConn nelle semifinali del Big East Tournament di venerdì. I Red Storm (20-13 complessivi e 11-9 nel Big East) avevano una classifica netta n. 32, che era la seconda migliore per le squadre che avevano saltato il torneo dietro Indiana State al n. 28.

“Penso che abbiamo una buona forza del programma (in) KenPom (classifica)”, ha detto Pitino. “Abbiamo provato ad avere un programma duro, abbiamo provato a fare le cose nel modo giusto, ma non ci siamo riusciti.”

“Non cerco mai scuse”, ha continuato Pitino. “Rispetto il comitato per quello che sta facendo. Stanno dedicando il loro tempo, le loro energie. Non pensavano che fossimo all'altezza dei loro standard e la prenderemo molto positivamente perché ragazzi e andate avanti.”

Nonostante sei vittorie consecutive prima di perdere contro l'UConn, il St. John's non è stata una delle prime quattro squadre a farlo Perdere il torneo. Quelli erano Oklahoma (classifica netta: n. 46), Seton Hall (n. 67), Indiana State e Pittsburgh (n. 40). La St. John's University rifiuterà di fare un'offerta alla NIT, ha detto Pitino in un comunicato domenica.

“Prima di tutto, abbiamo grande rispetto per il Torneo Nazionale ad inviti e per la storia di St. John in questo evento”, si legge nella dichiarazione. “Dopo un’attenta considerazione di tutto ciò che riguarda la partecipazione alla postseason, crediamo che in questo momento sia meglio per la nostra squadra e il nostro programma di basket prepararsi per la prossima stagione.

“Rimaniamo concentrati sulla costruzione di un programma di basket di livello campionato qui a St. John's. Vorrei ringraziare tutti i nostri fan per il loro straordinario supporto nella scorsa stagione e attendo con ansia un futuro luminoso per il basket di St. John”.

Il Big East sarà rappresentato da tre squadre in March Madness, con UConn (regione n. 1 est), Marquette (regione n. 2 sud) e Creighton (regione n. 3 del Midwest).

“Non ci lamenteremo, non diremo che abbiamo commesso un errore”, ha detto Pitino. “Niente di tutto questo aiuta. L'amarezza non aiuta. Ho avuto abbastanza cistifellea nella mia vita da durare tutta la vita.”

Pitino si è unito al St. John's l'anno scorso dopo aver guidato Iona a un torneo NCAA e a un torneo MAAC. L'allenatore della Basketball Hall of Fame ha vinto titoli nazionali con Kentucky e Louisville e ha collezionato sette presenze nelle Final Four (con Providence, Kentucky e Louisville).

Il figlio di Pitino, Richard Pitino, allena il New Mexico, che apparirà nel torneo NCAA come testa di serie numero 11 nella regione occidentale.

(Foto: Patrick McDermott/Getty Images)