Gioco di avventura a scorrimento laterale Nocturnal annunciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e PC

editore Cari paesani E Toja: Tra le ombre Sviluppatore Giochi Sunnyside annunciare scorrimento laterale Azione gioco di avventura Leila a PlayStation 5E Serie XboxE PlayStation 4E Xbox OneE InterruttoreE pc (vapore). Sarà lanciato nel secondo trimestre del 2023.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite file Pagina Steam:

Di Dopo un difficile viaggio attraverso un mare turbolento, Ardeshir, soldato della fiamma eterna, torna alla sua isola natale di Nahran. Una strana nebbia copre l’intera isola e l’unico modo per Ardeshir di avanzare è usare il fuoco come repellente e farsi strada verso l’isola. Ma la Nebbia può anche scoprire luoghi fantastici e conferire potenti abilità a chi è disposto a esplorarne i segreti. Caratteristiche principali Combatti per la tua patria, l’isola di Nahran – molto vecchio Soldato Dovrai scoprire cosa sta succedendo ai tuoi fratelli per liberare la tua isola dalla nebbia oscura. Combatti i nemici impegnativi e vari che ti bloccano la strada verso il tuo obiettivo: liberare l’isola dall’oscurità.

“Insieme a Leila “Volevamo combinare l’immediatezza e l’atemporalità delle classiche avventure platform con una dinamica più moderna”, ha dichiarato il co-fondatore di Sunnyside Games Gabriel Sondiger in un comunicato stampa. “Flame and Fog offre ai giocatori un perfetto equilibrio tra l’oscillazione tra sentirsi vulnerabili e oppressi, con fugaci momenti di trionfo mentre avvolgono le loro armi nel fuoco. Pensiamo che aggiunga un flusso unico al genere classico e non vediamo l’ora che tutti possano per giocare a Nocturnal quando verrà lanciato entro la fine dell’anno.” “.

Dear Villagers Head of Publishing Guillaume Jamet ha aggiunto: “Adoriamo i classici strumenti a scorrimento laterale con una nuova svolta e Leila Questo ha colpito nel segno con noi. È spesso veloce e frenetico, ma offre anche una buona dose di tensione mentre spegni le fiamme e le forze oscure ti attaccano nell’ombra. È ottimo!”

Guarda il trailer dell’annuncio qui sotto. Visualizza i primi screenshot nella galleria.