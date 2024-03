Home » Top News Apple, Meta e Google sono state prese di mira dall'UE in un'indagine per non conformità DMA Top News Apple, Meta e Google sono state prese di mira dall'UE in un'indagine per non conformità DMA 0 Views Save Saved Removed 0

La Commissione europea sta aprendo cinque indagini di non conformità sul modo in cui Apple, Google e Meta si stanno conformando alle nuove norme antitrust del Digital Markets Act. Lo ha annunciato oggi il regolatore. “Sospettiamo che le soluzioni proposte dalle tre società non siano pienamente conformi alla DMA”, ha affermato in una nota la responsabile antitrust dell'UE Margrethe Vestager. “Esamineremo ora la conformità delle aziende alla DMA per garantire mercati digitali aperti e competitivi in ​​Europa.”

Nello specifico, la commissione prevede di indagare sulle regole anti-sterzo di Google e Apple nei loro app store e se Google sia colpevole di servire autonomamente i propri servizi all'interno del suo motore di ricerca. Sono in fase di studio la schermata di selezione del browser di Apple per iOS e il “modello di pagamento o consenso” di Meta per il targeting degli annunci. La commissione ha dichiarato in una conferenza stampa che prevede di completare le indagini entro i prossimi 12 mesi.

Inoltre, il regolamento UE esamina la struttura di pagamento annunciata da Apple per la distribuzione di app al di fuori dell'App Store e se Amazon preferisce i propri prodotti nel proprio negozio. La commissione ha inoltre annunciato che a Meta sono stati concessi altri sei mesi per eseguire Messenger insieme ad altri servizi di messaggistica.

“Non crediamo che le soluzioni di Alphabet, Apple e Meta rispettino i loro impegni per uno spazio digitale migliore e più aperto per i cittadini e le imprese europei”, ha affermato in una nota il commissario UE Thierry Breton. “Se la nostra indagine concludesse che vi è una mancanza di piena conformità con la DMA, i guardiani dovranno affrontare gravi sanzioni.” READ CMA Awards 2021: visita al tappeto rosso

Al termine dell’indagine, la Commissione informerà ciascun gatekeeper di ciò che deve fare per affrontare le preoccupazioni, nonché di quali azioni il regolatore intende intraprendere. In caso di non conformità, la commissione può multare ciascuna azienda del 10% del fatturato globale annuo ai sensi della DMA, o addirittura del 20% in caso di “violazioni ripetute”.

All’inizio di questo mese, sei importanti aziende tecnologiche designate come guardiani ai sensi della DMA devono iniziare a conformarsi alle sue regole. Questi includono la modifica delle app predefinite per i clienti e la disinstallazione delle app preinstallate di Gatekeeper, il divieto di classificare i servizi proprietari di Gatekeeper più in alto rispetto alla concorrenza e l'autorizzazione di app store di terze parti.

Margaret Vestager è la leader della sfiducia dell’Unione Europea Come sottolineato in precedenza Reuters La Commissione monitorerà da vicino il modo in cui Apple rispetta le normative per timore che “non sarebbe in alcun modo interessante sfruttare i vantaggi del DMA”.