Ottieni uno Steam Deck OLED gratuito mentre festeggi i giochi indie

Preparati a immergerti in colori vibranti e grafica nitida, poiché abbiamo collaborato con Wired Productions in vista di Wired Direct il 23 aprile per offrire un'esperienza incredibile. Superficie del vapore OLED. Questo concorso è il tuo biglietto per il paradiso del gioco mobile, quindi agisci in fretta e partecipa ora e potresti essere il fortunato giocatore a vincere questo fantastico premio.

Steam Deck OLED è la nostra scelta per il miglior laptop da gioco che il denaro possa acquistare, ma puoi risparmiare e provare a vincere un premio da Wired Productions e Cablato direttamente Partecipando al concorso tramite il widget qui sotto.

Presentato per la prima volta nel novembre 2023, Steam Deck OLED prende gran parte di ciò che ha reso il modello LCD originale così rivoluzionario e lo migliora fino a trasformarlo in un impianto di gioco portatile quasi perfetto. Uno dei maggiori vantaggi di avere uno Steam Deck è che la tua libreria Steam continuerà, offrendoti un gran numero di giochi che già possiedi, con oltre 14.000 giochi giocabili sul Deck secondo il sistema di classificazione di Valve.

Molti dei migliori giochi Steam Deck sono giochi indipendenti più piccoli che brillano sullo straordinario display OLED da 800p. Sebbene i giochi tripla A siano parte del fascino, la facilità con cui puoi raccogliere i giochi più recenti e migliori che la scena indie ha da offrire è ciò che questo laptop da gioco cattura i nostri cuori.

Le opportunità di vincere uno Steam Deck OLED non si presentano tutti i giorni, quindi se stai pensando di acquistarne uno o hai un display LCD che vorresti aggiornare, questo omaggio in collaborazione con Wired Productions offre la possibilità di vincere un semplicemente un ottimo passaggio.

Il concorso è aperto in tutto il mondo, quindi tutto ciò che devi fare è inserire le tue candidature tramite il widget incorporato sopra. Ci sono otto attività di ingresso aggiuntive in totale, ciascuna delle quali offre ben 500 voci. buona fortuna!

Ricordati di sintonizzarti Cablato direttamente Domani, 23 aprile, alle 12:00 PT/20:00 GMT. Mentre aspetti che l'omaggio finisca e inizi Wired Direct, perché non dai un'occhiata al nostro elenco dei giochi per PC in arrivo più attesi? Molti di loro saranno perfetti per il tuo Steam Deck.