Le cose sono davvero diverse per i Celtics quest’anno? Boston dovrebbe essere meno clemente con il caldo.

Ma ciò che conta mentre i Celtics, testa di serie da 64 vittorie, gareggiano in una serie di playoff al primo turno contro gli infidi Miami Heat è se qui è diverso.

Ciò che conta è che è diverso rispetto allo scorso anno.

Io penso che sia. Lo faccio, e dovresti farlo anche tu.

Celtics – Con cinque giocatori talentuosi e completi, una panchina molto migliorata e La flessibilità offensiva è stata sbloccata con l'arrivo di Kristaps Porzingis – Sono una squadra superiore a quella che è rimasta sotto 3-0 e ha perso contro gli Heat in sette partite nelle finali della Eastern Conference lo scorso anno.

Ma bisogna riconoscere che la vittoria dei Celtics in Gara 1 domenica, per quanto impressionante e dominante come è stata per la maggior parte del tempo, ha lasciato in sospeso alcune vecchie preoccupazioni familiari.

I Celtics hanno iniziato la gara di apertura come se aspettassero questo momento da settimane, portandosi in vantaggio per 17-2. Gli Heat hanno scatenato raffiche di contropiedi, ma dopo che i Celtics erano in vantaggio per 31-14 nel terzo quarto e 91-59 all'inizio del quarto, sembrava che tutto fosse finito.

Ed esso era. Ma non senza un sacco di stress inutile.

I Celtics scivolarono in modalità casual in attacco, gli Heat non smisero mai di intaccare e… beh, anche quando il tempo e il punteggio indicarono che i conti non erano mai a favore di Miami, la situazione divenne più che scomoda, soprattutto dopo… Quello Delon Wright era il backup degli Heat. Ha deciso di segnare un 3 apparentemente ogni due trasferte in campo.

“Penso che dobbiamo cogliere il momento in cui inizieranno a rimontare e usarlo come slancio per andare avanti”, ha detto Porzingis, che è stato quasi onesto riguardo alle cattive abitudini dei Celtics. “Possono sparare. Possono anche sferrare pugni. Sono anche pericolosi. Non possiamo darlo per scontato e dire: 'Okay, saremo in grado di superarli. Mantenendo quel vantaggio di salute per noi”. avanti sarà molto importante.”

I Celtics hanno vinto per 20 punti. Questa è considerata un'esplosione. Ma a volte, i Celtics riescono sicuramente a far sembrare piccolo un grande vantaggio.

Può sembrare strano dirlo, ma è la verità: il colpo più grande della giornata non è andato a Porzingis, Jayson Tatum o Jaylen Brown che hanno stabilito il loro vantaggio iniziale, o a Sam Hauser, che ha guidato 1985 Scott Weidmann Nel secondo trimestre, Seppellisci quattro 3 senza sbagliare.

Derrick White ha segnato il terzo gol a 3 minuti e 35 secondi dalla fine della partita, dando ai Celtics un vantaggio di 106-88. Ha tagliato il Heat sul 18-2 e ha confermato che i Celtics avevano effettivamente intenzione di fare un altro tiro prima del segnale acustico finale.

Il punteggio più 18 di Derrick White nel secondo tempo di domenica – il migliore di tutti i giocatori – è un'ulteriore prova che ci si dovrebbe fidare di più di lui per le decisioni chiave in tempi difficili. Daniel Parhizkaran/Staff globale

Ammettilo: stai iniziando a chiedertelo.

(A proposito, White ha giocato un ottimo secondo tempo, segnando 18 dei suoi 20 gol e prendendo decisioni intelligenti dopo decisioni intelligenti. Penso ancora che i Celtics sarebbero meglio serviti se White iniziasse ogni possesso palla importante.)

Il quarto trimestre è stato anche un modo migliore per ricordare l'estrema volatilità che può verificarsi quando gli affari non vengono curati quando invece avrebbero potuto esserlo. I Celtics hanno sofferto di questo l'anno scorso quando Tatum si è rotolato una caviglia durante la prima giocata di Gara 7, rovinando la loro lunga scalata dalle tre partite in quella serie.

Per un momento spaventoso alla fine del quarto quarto, la volontà dei Celtics di lasciare che gli Heat pensassero che stavano organizzando una rimonta ha quasi causato un nuovo infortunio a Tatum. Con 59,1 secondi rimasti nel gioco e i Celtics in vantaggio per 110-94, Tatum è stato sconfitto da Caleb Martin, il giocatore spericolato degli Heat. Tatum atterrò sul coccige e saltò su, ma la caduta fu sufficiente a far sussultare all'unisono il pubblico del Garden.

L'attaccante dei Celtics Jayson Tatum ha subito fallo dall'attaccante degli Heat Caleb Martin sulla guardia dei Celtics Jaylen Brown alla fine di Gara 1 della serie di playoff del primo turno di domenica. Steven Sen/Pressa associata

I Celtics erano in vantaggio di 32 punti all'inizio del quarto quarto. Ma poiché hanno giocato e reso le cose tese, se non proprio vicine, i giocatori dei Celtics sono rimasti in testa per molto tempo dopo aver fatto affidamento su un ottimo lavoro nei primi tre quarti.

Devono imparare questa lezione. Non possono dare agli Heat – il turbolento, orgoglioso, fisico, sciatto, senza Jimmy Butler, campione in carica della Eastern Conference Heat – alcuna possibilità di fare qualcosa di sfuggente che abbia un impatto sui Celtics al di fuori di questa serie.

Basta dare un'occhiata al campionato. Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid sono rimasti feriti. Gli Heat stanno perdendo la loro anima in Butler, così come l'impavida Terry Rozier. Uno dei piccoli miracoli di questa stagione dei Celtics è che sono rimasti sani e salvi in ​​vista dei playoff. È uno dei loro maggiori vantaggi. Non possono metterlo a repentaglio sprecando opportunità per fermare il gioco e uscire dal campo.

I Celtics sono la squadra di gran lunga superiore. Devono ricordarlo al Calore senza sosta e senza pietà. Non possono dare ossigeno agli Heat, speranze fugaci o ai Flash la possibilità di rubare una partita a Boston. Dovrebbe essere un primo turno con meno suspense rispetto all'eliminazione dei Nets in quattro partite due anni fa.

Ma i Celtics devono anche sapere che contro gli Heat non possono dare nulla per scontato. Tutto – tutto – deve essere guadagnato.

Qui è diverso. Sì. Le cose sono diverse quest'anno. I Celtics hanno schiacciato gli Heat per gran parte di Gara 1. Il prossimo passo per dimostrare che sono cambiati e che sono state apprese le lezioni necessarie è farlo di nuovo nella seconda partita di mercoledì. Ma con meno pietà.

