Red Sox per promuovere Jarren Duran

9:35: Sebbene la promozione di Doran possa ancora significare una riduzione significativa del tempo di gioco di Jackie Bradley Jr – e forse la fine del suo tempo a Boston – sembra che il fattore precipitante per il ritorno di Doran nel grande business non sia l’output offensivo offensivo di Bradley ma il potenziale COVID di Kiki -19 infezione. Secondo una versione aggiornata della stessa storia, Speier ha riferito che i test iniziali di Hernández sono risultati negativi, ma ha continuato a mostrare sintomi che indicano una possibile infezione.

Hernandez dovrebbe rimanere fuori dalla squadra fino alla scomparsa dei suoi sintomi e lo staff medico dei Red Sox è fiducioso che non sia positivo al COVID. I giocatori possono essere sottoposti a COVID-19 IL senza un test positivo a condizione che mostrino sintomi o siano stati esposti al virus. Poiché non esiste una durata minima per COVID-19 IL, Hernandez può tornare una volta che si sentirà meglio e sarà confermato non positivo al virus.

9:23: Dopo non essere riusciti a tenere il passo con Yankees, Rays e Blue Jays nel primo mese più della stagione 2022, i Red Sox potrebbero prepararsi a cambiare le cose. Citando fonti anonimeAlex Speer del Boston Globe riferisce su quel giocatore Garen Duran Si unirà al club della big league al Fenway Park nella partita di apertura di stasera contro i White Sox. Il movimento corrispondente non è ancora noto.

Sarebbe il secondo assaggio di Majors Majors Doran, che ha registrato una misera tripla di .241/.241/.336 in 112 partite della Big League nel 2021. Ha segnato .370/.460/.574 da titolare in 63 apparizioni sul tabellone nel Triple – A Worcester, tuttavia, i boss dei Sox sperano di poter potenziare l’offensiva che attualmente è al 27° posto (appena davanti a Oakland, Kansas City e Cincinnati) con il team wRC+82.

Anche se continuano a tirare fuori la stessa formazione, i fedeli di Boston possono probabilmente aspettarsi qualche miglioramento offensivo semplicemente dal rimbalzo di centrocampo. Quattro Sox regolari – La storia di TrevorE Alessio VerdugoE Kiki HernandezE Cristiano Vasquez Hanno track record di produzione intenzionale e non sono abbastanza vecchi per spiegare una regressione significativa. La confluenza delle recessioni è sicuramente inopportuna, ma non c’è motivo di aspettarselo Alex Korrae Chaim Bloom e Brian O’Halloran non fanno altro che guardare e aspettare che quattro di questi quattro escano dal coma all’inizio della stagione.

È improbabile che continuerai a vedere i loro nomi sulle carte della squadra di Cora poiché sono il primo uomo principale Bobby Dalbeck (Che sta affrontando la pressione di un potenziale 22enne Triston Casas) e giocatore in battuta Jackie Bradley Jr., che potrebbe aver luogo già stasera. Dopo otto anni produttivi a Boston (tra cui l’esecuzione di un MVP di ALCS e un titolo mondiale nel 2018), la produzione di Bradley sta cominciando a sgretolarsi. Dopo aver firmato un contratto biennale del valore di 24 milioni di dollari Con i Brewers in vista della stagione 2021. Traded (insieme alle aspettative David Hamilton E Alex Pinella) Ritorno a Boston difensore Cacciatore di renfro Prima della chiusura di questa stagione, ma i suoi numeri non sono quasi rimbalzati. In 508 apparizioni di targa tra Milwaukee e Boston, il 32enne Bradley ha effettuato un misero taglio di .166/.239/.261, inclusa la produzione di .181/.253/.264 di quest’anno; Ha tagliato molto più di .239/ .321/ .412 nelle otto stagioni precedenti. Questi, ovviamente, difficilmente si sarebbero aspettati da una squadra con aspirazioni al campionato da una squadra normale, anche se dovessero fornire una difesa di alta qualità costantemente allo strano Fenway Park.

Poiché la mossa corrispondente non è ancora nota, non è chiaro se il richiamo di Doran significhi la fine del mandato di Bradley a Boston. Se i Sox scegliessero di separarsi dal loro amato difensore, sarebbero ancora in attesa di circa $ 8 milioni rimanenti del suo stipendio di $ 9,5 milioni nel 2022, oltre all’acquisizione totale di $ 8 milioni per la sua opzione reciproca del 2023. La squadra può scegli anche di inviare qualsiasi riserva utilizzata raramente Franchi Cordero (che ha l’opzione disponibile) o uno dei quattordici tiratori attualmente nel suo elenco attivo della villa. Indipendentemente dal significato della mossa per il futuro di Bradley, tuttavia, i fan dei Sox probabilmente si aspetteranno almeno un leggero aumento della produzione all’aperto, solo senza un volto familiare nella formazione.