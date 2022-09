Roger Federer afferma che la partita di doppio con Nadal potrebbe essere l’ultima

“Non so se accadrà, ma penso che ovviamente potrebbe essere un momento speciale”, ha detto Federer, nella migliore delle ipotesi una bugia bianca.

I campioni sono spesso determinati dalle statistiche e da Federer Competi con qualsiasi giocatore Nella storia del tennis: 103 titoli in tournée in singolo, 20 titoli in singolo del Grande Slam, 310 settimane al numero 1. Ha vinto otto tornei di Wimbledon, altri sei in Australia e cinque agli US Open di New York, dove le sue partite hanno attirato celebrità. I suoi compagni atleti e fan di tutti i giorni sono affascinati dalla sua eleganza, equilibrio e maestria.

In un periodo al culmine della sua carriera, dall’inizio del 2004 all’ottobre 2008, Federer si è classificato al primo posto per 237 settimane di seguito. Due decenni alla guida del suo sport hanno attraversato generazioni: Federer ha sconfitto artisti del calibro di Pete Sampras e Andre Agassi da giovane professionista. Per anni ha scambiato scelte e titoli con i suoi compagni di squadra della Laver Cup, Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray; La stella nascente del gioco, Carlos Alcaraz, il neo incoronato campione degli US Open, è stato soprannominato la scorsa settimana il suo “idolo” e “ispirazione”, ed è nato due mesi fa Federer ha vinto il suo primo major.