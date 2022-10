Filo di rinuncia al Fantasy Football: le opzioni della settimana 5 includono Rookie WR Steelers con una seria possibilità di brillare

Prima di decidere quali giocatori prendere di mira sul filo della rinuncia al fantacalcio prima della settimana 5, devi sapere cosa ha da dire Jacob Gibbs.

Gibbs utilizza un approccio basato sui dati che lo ha costantemente aiutato a fornire classifiche accurate per ogni posizione. Ha dimostrato di essere uno dei creatori di fantasy più accurati del paese negli ultimi anni, pubblicando l’ottavo risultato più accurato nelle ultime tre stagioni, Secondo Fantasy Pro.

Ora, rivela i migliori proxy gratuiti ampiamente disponibili dopo la quarta settimana. Un giocatore da prendere di mira nell’assegnazione della settimana 5: George Pickens, rookie wide dei Pittsburgh Steelers. La scelta del secondo round della Georgia ha suscitato molto scalpore durante la pre-stagione con diversi importanti giochi sui rulli durante le partite di esibizione e il campo di addestramento.

Nella settimana 4, è finalmente esploso in modo più significativo con sei catture per 102 yard e ora è stato preso di mira 15 volte nelle ultime due settimane. Pickens è disponibile in quasi il 40% dei tornei di fantacalcio della CBS Sports e Gibbs consiglia di aggiungerlo alla tua lista di fantacalcio questa settimana.

Gibbs è anche tutto incentrato sul piccolo stretto che porta un’enorme escursione! Questo giocatore è ancora ampiamente disponibile e potrebbe essere una grande spinta per il tuo elenco in futuro! Chiunque aggiunga questo giocatore può colpirlo alla grande. Devi assolutamente sapere chi è prima di presentare richieste cablate per le deroghe alla settimana 5.

Chi sono i giocatori a cui dovresti rivolgerti nel filo di esenzione del fantacalcio della settimana 5? E quale estremità stretta è stata trascurata che dovrebbe essere aggiunta?