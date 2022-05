Home » science L’anno molto intenso di SpaceX continua con l’atterraggio degli astronauti science L’anno molto intenso di SpaceX continua con l’atterraggio degli astronauti 0 Views Save Saved Removed 0

Viene chiamato l’equipaggio per questa missione Equipaggio 3 Ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale nelle prime ore di giovedì mattina e ha trascorso più di 20 ore volando in orbita a bordo della capsula larga 13 piedi prima di tuffarsi di nuovo nell’atmosfera e lanciarsi con il paracadutismo nel suo atterraggio in acqua.

I quattro astronauti della missione Crew-3 sono Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Baron della NASA, nonché l’astronauta tedesco Matthias Maurer.

Dopo che la capsula è atterrata in sicurezza, ondeggiando su e giù per il Golfo del Messico al largo della costa della Florida, Shari ha detto a Mission Control: “Grazie per averci permesso di volare”. [Crew Dragon] La resistenza nel viaggio dell’estorsione”.

“Non vedo l’ora di vedere più voli di resistenza in futuro”, ha detto, usando il nome “Endurance” conferito alla capsula Crew-3. “È stato un viaggio fantastico. Mi è piaciuto lavorare con il team della NASA e di SpaceX. Grazie per averci portato alla stazione spaziale e tornare sani e salvi”.