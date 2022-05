Bad Bunny: recensione di Un Verano Sin Ti – ecco perché è la più grande pop star del mondo | coniglietto cattivo

mese Google Bad Bunny – AKA 28 anni portoricano Benito Ocasio – Un suggerimento dal motore di ricerca è la domanda: “Perché Bad Bunny è così grande?” È una domanda pertinente, soprattutto da questa parte dell’Atlantico, dove è ancora una figura marginale con il singolo principale, Mia Helped by Drake del 2018. Tuttavia, avrebbe potuto definirsi la più grande pop star del mondo: era Artista più ascoltato in streaming su Spotify Sia nel 2020 che nel 2021 ha generato 17,4 miliardi di flussi in due anni. Negli Stati Uniti è enorme su scala storica: il primo artista a scalare le classifiche di Billboard con un album interamente in lingua spagnola, El Último Tour Del Mundo. È stato recentemente annunciato che interpreterà il ruolo principale nel prossimo film Marvel, su un lottatore di nome El Muerto, la cui maschera gli conferisce poteri soprannaturali; Prima di allora, reciterà al fianco di Brad Pitt in un film d’azione chiamato Bullet Train.

È il tipo di successo che si presta a grandi affermazioni. El ltimo Tour Del Mundo è stato il terzo album che ha pubblicato nel 2020 (l’album di debutto YHLQMDLG è stato l’album interamente spagnolo con le classifiche più alte nella storia degli Stati Uniti fino a quando non ha battuto il suo stesso record). Un Verano Sin Ti conta 23 tracce e dura quasi un’ora e mezza. Secondo il suo autore, dovrebbe funzionare come un mixtape, suonando in sottofondo mentre le persone si divertono in spiaggia o a bordo piscina (il suo titolo si traduce in A Summer Without You).

Come a El Último Tour Del Mundo, la produzione è tenuta internamente – il gentile merito non è dato al tipo di produttori famosi i cui nomi compaiono su tutti i principali album pop ovviamente – e le sue guest star sono tratte interamente dal latino Il mondo della musica americana, tra cui il duo colombiano “Drug Cumbia” Bomba Estero e la band indipendente di Los Angeles Marias, nonché un gruppo di rapper e cantanti portoricani. Perché hai bisogno del potere da star di Cardi B o Dua Lipa per aiutarti nella transizione quando l’hai già fatto su larga scala?

Dalla cumbia psichedelica all’indie pop, la cosa sorprendente di Un Verano Sin Ti che va oltre la lunghezza assoluta è il percorso scenico che compie per mantenere la sua posizione di dominio mondiale. Ci sono sicuramente momenti in cui l’album sembra essere in circolazione. Moscow Mule è una bellissima canzone con un’atmosfera illuminata dal sole – non per l’ultima volta nell’album, i tentativi di evocare un’atmosfera balneare si estendono all’uso del suono dei gabbiani – ma il suo mix di ritmi reggaeton e voci AutoTuned suona fin troppo familiare, no importa in che lingua è cantato. Allo stesso modo Dos Mil 16, una canzone sopra il ritmo di un rullante. Ma questo momento accade meno spesso di quanto ci si potrebbe aspettare, ed è solitamente seguito da un’incursione in un’area notevolmente diversa.

Behind the Moscow Mule è di Después de la Playa, un tocco mambo che presenta quello che sembra un suono vivace. Sostenere Otro Atardecer sembra che Vampire Weekend stia giocando sott’acqua. Il produttore principale dell’album, Marco “Mag” Borrero, sembra avere un debole per i suoni che si sentono agitati sui loro piedi, contorcendosi e scivolando dentro e fuori l’accordatura; Andrea potrebbe essere una delle migliori tracce reggae, allettando i ritmi con infiniti strati di accordatura sorprendente. Nel frattempo, Tití Me Preguntó sta prendendo una piega in dembow, un frenetico sottogenere musicale prominente nella Repubblica Dominicana.

Alcuni dei brani sembrano essere nel loro strano mondo musicale. Un terzo di El Apagón è dedicato a voci smorzate, canti e percussioni prima che, inaspettatamente, l’apparizione di una melodia inquietante lo trasformi in un brano familiare nel pieno della notte. Poi l’atmosfera cambia di nuovo: una voce femminile domina, i dispositivi elettronici si addolciscono e gli stati d’animo dominano per poche ore. Tutto questo angusto in tre minuti. Alla fine, l’ascoltatore si deposita in un luogo completamente diverso da quello in cui è iniziato.

Non tutto qui è bello come la maggior parte degli album a 23 tracce, Un Verano Sin Ti avrebbe potuto usare una semplice mossa. Ma quando raggiunge le sue vette, ti lascia sconcertato dalla mancanza di interesse della Gran Bretagna per lui coniglietto cattivo. Perché non vorresti che la musica pop fosse creativa e sorprendente come questa? La conclusione frustrante è che ha a che fare con l’arroganza tradizionale che rende quasi tutto ciò che non viene celebrato in inglese in un nuovo territorio; Negli Stati Uniti, 41 milioni di persone parlano spagnolo ed è una lingua che fa parte dell’etere della vita quotidiana, che chiaramente non è presente nel Regno Unito. Un Verano Sin Ti potrebbe cambiare le opinioni delle persone, anche se se così non fosse, si potrebbe sospettare che Bad Bunny perderebbe molto sonno.