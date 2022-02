Kanye West sta seguendo il nuovo account Instagram di Pete Davidson

Kanye West starà al passo con Davidson.

Non ha seguito solo lo stilista Yeezy Il nuovo Instagram di Pete Davidson Ma ha pubblicato uno screenshot dell’account “Saturday Night Live” del fumetto del mercoledì sera e lo ha intitolato “SEGUITO”. Come la maggior parte dei suoi post, West ha cancellato lo screenshot poco dopo.

Non sorprende che Davidson non abbia ricambiato il seguito e invece stia solo seguendo la sua ragazza Kim Kardashian e l’attore Sebastian Stan.

(Nemmeno il suo migliore amico John Mulaney?!)

L’attore di “King of Staten Island”, 28 anni, ha scelto un buon momento per unirsi all’ambiente sociale, dove il rapper di “Flashing Lights”, 44 anni, era minaccioso e insultarlo Sulla piattaforma a causa della sua relazione con il fondatore di Skims, 41 anni.

Da allora Davidson non è più stato su Instagram Ci ho rinunciato per la prima volta nell’estate del 2018 sui problemi di salute mentale.

“No, non c’è niente di sbagliato. Non è successo niente. Non c’è niente di misterioso in niente”, ha detto in quel momento. “Semplicemente non voglio più essere su Instagram. O su qualsiasi piattaforma di social media”.

La star di “Big Time Adolescence”, che ha documentato la sua lotta con il disturbo borderline di personalità, ha descritto Internet come un “posto malvagio” che non lo fa “sentire bene”.

“Perché dovrei passare del tempo nell’energia negativa quando la mia vita reale è illuminata. Il fatto che devo dire questo dimostra il mio punto. ” “Vi amo tutti e sono sicuro che tornerò ad un certo punto. 🙂 Entra nella tua zona, Pete.”

Il nuovo account della star di “SNL” arriva nel mezzo della sua relazione con Kim Kardashian e del suo manzo con West. Jackson Lee / SplashNews.com

Si è unito di nuovo brevemente a dicembre 2018, ma se ne è andato dopo aver lasciato una nota terrificante ai suoi fan che li ha lasciati a chiedersi se fosse Aveva tendenze suicide.

“Non voglio davvero più essere su questa terra”, scrisse all’epoca. “Sto facendo del mio meglio per restare qui per te, ma in realtà non so quanto posso resistere. Tutto quello che ho cercato di fare è stato aiutare le persone. Ricorda solo che te l’ho detto. “

In una svolta ironica, il post è arrivato dopo Davidson Ovest elogiato Per il suo “coraggio” nel discutere i suoi problemi di salute mentale in quel momento.

umorista Ho iniziato a frequentare Kardashian lo scorso autunno dopo Ho chiesto il divorzio da te Nel febbraio 2021.