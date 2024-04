Un “grande scandalo” dietro l'arresto del viceministro della Difesa russo Timur Ivanov

Secondo gli investigatori federali, il viceministro della difesa russo è stato arrestato mercoledì, poche ore dopo aver partecipato a un incontro dei massimi leader militari.

Timur Ivanov è stato ufficialmente accusato di aver accettato una grossa tangente, ma alcune fonti dicono che sia solo per spettacolo.

“La corruzione è di dominio pubblico. Finora non vogliono parlare pubblicamente del tradimento, è un grande scandalo. Lui è il viceministro della Difesa”, ha detto al quotidiano indipendente russo una fonte anonima vicina all'FSB presa. iStories.

“Nessuno lo avrebbe arrestato per corruzione. Sono tutti lì [in the Kremlin] Lo sapevo da molto tempo. Un’altra fonte avrebbe affermato: “Putin ha dato l’ordine dopo che è diventato chiaro che si trattava specificamente di tradimento”.

I dettagli delle accuse contro Ivanov non sono stati immediatamente chiari. Ma secondo quanto riferito dall'organo investigativo, il viceministro della difesa sarebbe stato coinvolto in tutta una serie di affari loschi, tra cui l'arricchimento grazie alla guerra contro l'Ucraina attraverso contratti di costruzione nella devastata città portuale di Mariupol. file.

Secondo quanto riferito, Ivanov è stato anche uno dei tanti che hanno chiesto di recuperare i beni lasciati dal fondatore di Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo che il signore della guerra aveva subito una morte violenta e violenta in un incidente aereo l'anno scorso. Secondo quanto riferito, Prigozhin ha avuto una disputa pubblica con Ivanov, anche in presenza di Vladimir Putin, definendolo un “malversatore”.

Forse non sorprende, quindi, che Ivanov sia ampiamente considerato uno stretto alleato del ministro della Difesa Sergei Shoigu, che aveva letteralmente un bersaglio sulle spalle quando il Gruppo Wagner guadagnava il potere nella guerra contro l’Ucraina.

Il canale Telegram VChK-OGPU ha citato una fonte anonima secondo cui l'arresto di Ivanov rappresenta un “colpo catastrofico per Shoigu”. Un'altra fonte ha affermato al canale che l'identità del corruttore nel caso Ivanov spiegherà tutto.