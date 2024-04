Playoff NBA: serie di vittorie consecutive dei Mavericks nonostante il ritorno della stella dei Clippers Kawhi Leonard

Kawhi Leonard ha assistito alla partita dei playoff di martedì. Sfortunatamente per i Los Angeles Clippers, Luka Doncic.

La stella dei Dallas Mavericks ha portato la sua squadra alla vittoria per 96-93 sui Clippers in Gara 2 del ritorno di Leonard dall'infortunio, pareggiando 1-1 la serie del primo turno a Dallas. Doncic ha chiuso con 32 punti, nove assist e sei rimbalzi.

Gara 3 è prevista per venerdì alle 19:00 CT (ESPN).

La partita di martedì è stata una lotta difensiva fino al quarto quarto, quando i Clippers in particolare hanno faticato a tirare la palla con una sorta di coerenza. Hanno terminato la partita con 32 su 87 (36,8%) dal campo e 8 su 30 (26,7) da 3 punti, e la partita avrebbe potuto essere molto peggiore se non fosse stato per quel gioco solido quando è arrivato. siamo arrivati ​​al punto. palle perse (otto) e rimbalzi offensivi (14).

I Mavericks hanno condotto per gran parte della partita, ma i Clippers sono sempre stati presenti. Erano in vantaggio di un punto in ogni quarto, ma i Mavericks hanno risposto con una corsa significativa in ogni momento.

A 87 secondi dalla fine della partita, Doncic ha sferrato quello che sembrava essere un pugno.

I Clippers hanno avuto ancora un po' di vita, però, tagliando il vantaggio dei Mavs a tre punti a 20 secondi dalla fine. La tripla di Paul George ha lasciato la partita un po' più vicino di quanto sembrasse.

Leonard è stato tranquillo al suo ritorno secondo i suoi standard, registrando 15 punti, sette rimbalzi e quattro palle recuperate in 35 minuti. Ha saltato le ultime otto partite della stagione regolare e domenica una partita contro i Mavericks per un'infiammazione al ginocchio.

L'allenatore Tyronn Lue ha confermato il suo status ai giornalisti martedì sera.

“Ha controllato ogni casella e il dipartimento medico fa un ottimo lavoro per assicurarsi che controlli quelle caselle.” disse Lou. “Non mettiamo mai a terra un ragazzo che non è pronto a partire, quindi è pronto a partire.”

Leonard è stato discutibile in Gara 1, quando i Clippers lo hanno tirato prima della punta. Lui Ha preso parte alle riprese martedì mattinaHa suscitato la speranza di essere disponibile per Gara 2 a Los Angeles. I Clippers hanno chiamato dopo il riscaldamento pre-partita.

I Clippers hanno vinto con Leonard messo da parte in Gara 1

I Clippers hanno prosperato vincendo 109-97 in Gara 1 nonostante l'assenza di Leonard. James Harden ha segnato 20 punti nel primo tempo in uno sforzo da 28 punti mentre i Clippers hanno tenuto i Mavericks a 30 punti con il 22,5% di tiri nel primo tempo. Los Angeles era avanti 56-30 all'intervallo, poi ha tenuto a bada la rimonta di Dallas nel secondo tempo. I Mavericks non hanno mai sfidato i Clippers dominanti nella vittoria.

Kawhi Leonard ha saltato le ultime otto partite della stagione regolare e Gara 1 contro i Mavericks per un'infiammazione al ginocchio. (Caitlin Mulcahy/Getty Images)

I Clippers, ovviamente, stanno meglio con Leonard in formazione. Sei volte All-Star, sette volte All-Defensive Team e cinque volte All-NBA, Leonard è uno dei migliori giocatori a doppio senso del basket.

In questa stagione ha una media di 23,7 punti, 6,1 rimbalzi, 3,6 assist, 1,6 palle recuperate e 0,9 stoppate, tirando con il 52,5% da terra e il 41,7% da 3 punti. Fino al problema al ginocchio, aveva in gran parte evitato i problemi di infortunio che avevano afflitto la sua carriera. Ha giocato 68 partite di stagione regolare, il massimo dalla stagione 2016-17 con i San Antonio Spurs.