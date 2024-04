Il re dei dinosauri non era un genio! Gli scienziati stanno gettando acqua fredda sulla teoria secondo cui il T.Rex era intelligente come una scimmia

Lo studio ha indicato che le temibili specie di dinosauri avevano l’intelligenza dei primati

Gli esperti affermano che i risultati non sono affidabili e che il T. rex era intelligente quanto i rettili di oggi

Con la sua spietata capacità di inseguire la preda, non si può negare che il T. rex fosse una bestia intelligente.

Un nuovo studio mostra che i famosi dinosauri, estinti 66 milioni di anni fa, non potevano eguagliare i primati moderni in termini di intelligenza.

L'anno scorso i ricercatori hanno gettato acqua fredda sulle affermazioni di un neuroscienziato secondo cui il T.Rex aveva capacità cognitive “simili a quelle di un babbuino” ed era in grado di risolvere problemi.

Questa controversa affermazione, che ha suscitato subito scetticismo nella comunità scientifica, è stata ora sfatata.

Invece, la potenza cerebrale del T. rex era più simile a quella dei rettili moderni, come coccodrilli e lucertole, dicono i ricercatori.

Un nuovo studio afferma che il T. rex è uno degli animali più famosi che abbelliscono il nostro pianeta, ma non era intelligente come i primati di oggi. Come altri dinosauri, il Tyrannosaurus rex (T. rex, nella foto) era bipede, ovvero camminava su due zampe

Per saperne di più: T.Rex potrebbe essere stato un “risolutore di problemi” Un esperto ha calcolato la massa cerebrale stimata del T. Rex utilizzando teschi fossilizzati

Il nuovo studio è stato condotto da un team internazionale di paleontologi, etologi e neurologi, tra cui esperti dell'Università di Bristol e dell'Università di Southampton.

Il dottor Darren Naish, paleontologo dell’Università di Southampton, ha dichiarato: “La possibilità che il T. rex possa essere intelligente come un babbuino è allo stesso tempo affascinante e terrificante, con il potenziale di reinventare la nostra visione del passato”.

“Ma il nostro studio mostra come tutti i dati che abbiamo contraddicono questa idea.

“Erano come coccodrilli giganti e intelligenti, il che è davvero notevole.”

Lo studio dell'anno scorso, condotto dalla neuroscienziata brasiliana Dr. Susana Herculano-Hozel, ha analizzato i teschi di T. rex e ha studiato il cervello dei discendenti dei dinosauri, compresi gli uccelli moderni.

Ha stimato che il T. rex avesse un numero eccezionalmente elevato di neuroni nel cervello: 3,2 miliardi, anche più dei 2,8 miliardi trovati nei babbuini.

Conosciute anche come cellule nervose, le cellule nervose sono cellule elettricamente eccitabili che trasmettono segnali in tutto il corpo di un animale.

Tutto, dal mangiare, al camminare e al pensare, è facilitato dai neuroni che inviano segnali elettrici e chimici tra le diverse aree del cervello e del corpo.

Il numero di neuroni è solitamente correlato alle dimensioni del cervello, quindi uno scheletro di T. Rex con una grande cavità cerebrale avrebbe un cervello più grande e quindi un numero maggiore di neuroni.

Fotografia di uno scheletro di T. rex al Museo Senckenberg di Francoforte, in Germania. Il Tyrannosaurus rex visse alla fine del periodo Cretaceo (circa 66 milioni di anni fa) e fu trovato esclusivamente nell'America settentrionale occidentale

Per saperne di più: T. Rex avrebbe potuto pesare fino a 33.000 libbre 33.000 sterline sono il 70% in più di quanto si pensasse in precedenza

Gli studi suggeriscono anche che più neuroni ha un animale, più è intelligente, portando un neuroscienziato a suggerire che il T. Rex fosse in grado di risolvere problemi, creare strumenti da utilizzare e persino impegnarsi in comportamenti culturali.

Eccitato twittare, pubblicato: «T. Rex aveva un numero di neuroni nel cervello pari a quello di un babbuino, il che significa che aveva quello che serviva per costruire strumenti, risolvere problemi e vivere fino a 40 anni, abbastanza per costruire una cultura!

“La realtà era in realtà più spaventosa dei film!”

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato più da vicino le tecniche utilizzate per prevedere le dimensioni del cervello e il numero di neuroni nel cervello dei dinosauri.

Hanno scoperto che le ipotesi precedenti sulla dimensione del cervello dei dinosauri – e sul numero di neuroni contenuti nel loro cervello – non erano affidabili.

Invece di 3 miliardi di neuroni, dicono che il numero fosse al massimo 1,7 miliardi, ma probabilmente è molto inferiore.

La relazione tra cervello e massa corporea nei vertebrati terrestri. Il team afferma che i dinosauri come il tirannosauro avevano rapporti tra dimensioni del cervello e dimensioni del corpo simili a quelli trovati nei rettili viventi

Per saperne di più: Come il T.Rex produceva morsi spaccaossa I ricercatori hanno utilizzato scansioni TC di fossili di dinosauro e esemplari moderni per creare un modello computerizzato 3D della mascella del dinosauro

“I nostri calcoli indicano che il cervello anteriore del T. rex contiene un massimo di 1,7 miliardi di neuroni”, ha detto al MailOnline l'autore dello studio, il dottor Kai Caspar dell'Università Heinrich-Heine in Germania.

“Ma riteniamo che siano più probabili numeri compresi tra 250 e 350 milioni di neuroni”.

Il dottor Kaspar ha affermato che c’erano “molti problemi” con lo studio del 2023.

“Ancora più importante, si presuppone che il cervello di dinosauri come T. Rex riempisse l'intera cavità del cranio”, ha detto a MailOnline.

Sebbene ciò si applichi agli uccelli e ai mammiferi, non si applica ai rettili, il cui cervello riempie solo dal 30 al 50% circa della cavità cranica.

“L’articolo del 2023 ha anche preso stime del cervello e della massa corporea dei dinosauri da diverse fonti e sono incompatibili in alcune parti, risultando in un set di dati altamente incoerente”.

I ricercatori mettono anche in dubbio l’idea che più neuroni ha un animale nel cervello, più è intelligente.

Il dottor Kaspar ha dichiarato al MailOnline: “Sebbene possa sembrare intuitivo, i risultati degli studi comportamentali mostrano che il numero dei neuroni è spesso un indicatore inadeguato delle prestazioni delle specie”.

Le immagini confrontano le dimensioni del corpo e del cervello di animali estinti, incluso il tirannosauro, e delle specie moderne

Qui, il Tyrannosaurus Tyrannosaurus attacca un branco di moderni dinosauri erbivori Triceratops horridus

“Ad esempio, è stato dimostrato che i piccioni si comportano allo stesso livello delle scimmie quando si tratta di memoria a breve termine o di quantità discriminative, anche se il cervello dei piccioni contiene solo una piccola frazione del numero di neuroni nel cervello delle scimmie”.

L'esperto ha aggiunto che gli scienziati stanno ancora lottando per capire cosa porta a un comportamento che “potremmo voler descrivere come intelligenza”.

Ma il dottor Kaspar sostiene che i rettili “non sono certamente così stupidi come si pensa comunemente”.

“I loro comportamenti possono essere molto complessi e i dati sperimentali che abbiamo indicano molte somiglianze cognitive tra loro e i mammiferi e gli uccelli”, ha detto.

“Quindi, anche se non c’è motivo di supporre che il tirannosauro avesse abitudini da scimmia, era certamente un animale comportamentalmente sofisticato”.

Il T.Rex è stato in grado di “risolvere problemi rilevanti”, come sottomettere le prede difensive, corteggiare con successo i compagni e trovare siti di nidificazione adatti.

Il dottor Caspar ha aggiunto: “Ciò a cui alludeva Herculano-Houzel è che utilizza strumenti per raggiungere questi obiettivi e che la conoscenza acquisita viene trasmessa da una generazione a quella successiva”.

“Per questo, semplicemente non abbiamo prove.”

MailOnline ha contattato il dottor Herculano-Houzel per un commento sul nuovo studio, pubblicato oggi in Documentazione anatomica.