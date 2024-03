Il fuoricampo 4 RBI di Jake Cronenworth guida i Padres sui Dodgers nella finale della Seoul Series

Jake Cronenworth ha avuto una giornata da ricordare, e Yoshinobu Yamamoto ha avuto un debutto da ricordare quando i San Diego Padres hanno battuto i Los Angeles Dodgers 15-11 nella seconda e ultima partita delle Seoul Series giovedì.

Cronenworth si è riscattato da Gara 1 andando 4 su 4 con quattro RBI e due punti segnati. Mercoledì il suo malfunzionamento dei guanti ha aperto la porta ai Dodgers per prendere definitivamente il comando nell'apertura della serie.

In Gara 2 i Padres salgono per primi sul tabellone grazie alla tripla di Cronenworth in testa alla prima. Hanno aggiunto altri tre punti nell'inning per balzare in vantaggio per 5-0 prima che i Dodgers arrivassero alla battuta.

Quella fu la fine del viaggio per Yamamoto, che a dicembre firmò un contratto di 12 anni da 325 milioni di dollari per unirsi ai Dodgers. È stato ritirato dopo il primo inning, è durato solo 43 tiri – 23 dei quali per valide – e ha concesso cinque punti su quattro valide.

I Padres si portarono in vantaggio per 9-2 con altri quattro punti nel terzo inning, ma poi i Dodgers iniziarono ad allontanarsi. Los Angeles ha risposto in fondo al terzo con quattro punti su quattro singoli e un doppio di Mookie Betts in due punti.

Cronenworth, che non registra una partita da quattro vittorie dal 16 luglio 2021, ha continuato la sua intensa notte con un singolo RBI nel quinto inning portando i Padres in vantaggio per 10–6. I Dodgers hanno risposto alla fine del quinto, quando Betts ha segnato il suo primo fuoricampo della stagione 2024.

Il fuoricampo di Betts ha regalato ai Dodgers una nuova macchina grazie a un accordo di sponsorizzazione della MLB con Hyundai. Ha terminato la partita 4 su 5 con sei RBI e una tripla nel breve periodo.

L'attacco dei Padres ha continuato a reagire e ha ridotto il vantaggio nella parte superiore del nono inning quando Manny Machado ha centrato un homer di 395 piedi per il 15-11.

Sono stati undici inning per i Dodgers, poiché l'interbase dei Padres Robert Suarez li ha tenuti a solo un terzo inning senza reti per mantenere la vittoria.

Entrambe le squadre ora tornano a casa per concludere il programma di allenamenti primaverili prima della giornata di apertura del 28 marzo. Nella partita di apertura casalinga, i Dodgers ospiteranno i St. Louis Cardinals al Dodger Stadium, mentre i Padres accoglieranno i San Francisco Giants al Petco Park.