NFL+ sta facendo il suo debutto, con alcuni importanti avvertimenti

Per $ 4,99 al mese o $ 39,99 all’anno, il nuovo servizio NFL+ fornirà l’accesso alle partite locali e in prima serata. Questo è lo stesso contenuto che la lega ha offerto gratuitamente sulla sua app mobile della NFL negli ultimi anni.

NFL+ è disponibile anche esclusivamente su telefoni cellulari e tablet. Gli utenti non saranno in grado di trasmettere i giochi in streaming ai televisori utilizzando il servizio.

Potrebbe essere la NFL Immerge il piede nell’acqua più corrente, ma ciò non cancella il vecchio modo di guardare le partite.

Questa è una buona notizia per l’industria televisiva, perché la NFL è tra i maggiori fattori di rating in onda. Ma consente alla lega di sperimentare un po’ nel mondo delle trasmissioni, guadagnare qualche soldo in più e costruire una base di abbonati con fan più concentrati sulla trasmissione.