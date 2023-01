Una straordinaria immagine globale della Terra catturata da un satellite della NASA

È un’immagine sbalorditiva del nostro pianeta che cattura tutto, dal blu brillante del Mar dei Caraibi allo spesso smog sopra l’India settentrionale.

Ma oltre a fornire una nuova prospettiva globale sulla Terra dallo spazio, l’immagine è solo l’inizio di una nuova missione scientifica che monitorerà l’ambiente oceanico e la salute marina, oltre a essere in grado di monitorare incendi, siccità e inondazioni.

Questo perché è stato catturato dal satellite NOAA-21 lanciato di recente dalla NASA, che gli esperti sperano possa fornire informazioni vitali sugli oceani, l’atmosfera e la terraferma del nostro pianeta.

I veicoli spaziali per l’osservazione della Terra hanno uno strumento noto come Il Visible Infrared Imaging Radiometer (VIIRS) Array, che ha iniziato a raccogliere dati all’inizio di dicembre e ha prodotto un mosaico di fotogrammi in un periodo di 24 ore.

Cattura tutto, dal blu brillante del Mar dei Caraibi (nella foto) all’Himalaya innevato e all’altopiano tibetano.

Il NOAA-21 è entrato in orbita dalla Vandenberg Space Force Base il 10 novembre. Ha uno strumento chiamato Il Visible Infrared Imaging Radiometer Array (VIIRS), che fornirà informazioni vitali sugli oceani, l'atmosfera e la terraferma del nostro pianeta. VIIRS misura la temperatura della superficie del mare, una metrica importante per monitorare la formazione degli uragani, mentre il monitoraggio del colore dell'oceano aiuta a monitorare l'attività del fitoplancton, un indicatore chiave dell'ecologia dell'oceano e della salute marina. NOAA-21 è la seconda generazione di satelliti in orbita polare di NOAA. Il primo lancio del NOAA-20 è avvenuto nel 2017, seguito da un terzo nel 2027 e un quarto nel 2032. Un altro satellite di ricerca noto come Suomi-NPP, esploso nello spazio nel 2011, è servito da modello per la serie JPSS.

Ha ridotto tutti i tipi di punti di riferimento, tra cui l’Himalaya innevato e l’altopiano tibetano, alla foschia e allo smog sull’India settentrionale a causa degli incendi agricoli.

VIIRS misura la temperatura della superficie del mare, una metrica importante per monitorare la formazione degli uragani, mentre il monitoraggio del colore dell’oceano aiuta a monitorare l’attività del fitoplancton, un indicatore chiave dell’ecologia dell’oceano e della salute marina.

“Il colore turchese visibile intorno a Cuba e alle Bahamas nell’immagine in basso a sinistra in alto proviene da sedimenti in acque poco profonde attorno alla piattaforma continentale”, ha affermato il dott. Satya Caloury, scienziato del programma presso la National Oceanic and Atmospheric Administration.

A terra, VIIRS può rilevare e misurare incendi, siccità e inondazioni e i suoi dati possono essere utilizzati per tracciare lo spessore e il movimento del fumo degli incendi.

Lo strumento fornisce anche l’analisi della copertura mondiale di neve e ghiaccio, nuvole, nebbia, aerosol, polvere e salute delle colture.

Raccoglie immagini in entrambi gli spettri di luce visibile e infrarossa, consentendo agli scienziati di vedere i dettagli della superficie terrestre.

Uno dei suoi usi più importanti, ha aggiunto il dottor Caloury, è quello di produrre immagini sull’Alaska, perché i satelliti come NOAA-21 orbitano intorno alla Terra dal Polo Nord al Polo Sud, quindi volano direttamente sopra il Polo Nord più volte al giorno.

Ha anche quello che è noto come Day-Night Band, che scatta foto delle luci di notte, comprese le luci della città, i fulmini, l’aurora boreale, le luci delle navi e gli incendi.

“VIIRS serve così tante discipline, è un insieme di misurazioni molto importante”, ha affermato il dott. James Gleeson, scienziato del progetto NASA per il progetto Joint Flight of the Polar Satellite System (JPSS).

VIIRS fornisce molti prodotti di dati diversi che vengono utilizzati dagli scienziati in campi non correlati, dagli economisti agricoli che cercano di fare previsioni sui raccolti, agli scienziati della qualità dell’aria che prevedono dove sarà il fumo degli incendi, ai team di supporto ai disastri che calcolano le luci notturne per comprendere l’impatto di un disastro. ‘

NOAA-21 è il secondo satellite operativo della serie JPSS, ed è entrato in orbita dalla Vandenberg Space Force Base il 10 novembre.

La versione precedente, nota come NOAA-20, è stata lanciata a novembre 2017.

Coperto: ho anche catturato foschia e smog sull’India settentrionale (nella foto), che secondo gli esperti sono causati da incendi agricoli

NOAA-21 (raffigurato nell’impressione di un artista) è il secondo satellite operativo della serie JPSS, dopo essere entrato in orbita dalla Vandenberg Space Force Base il 10 novembre.

Entrambi i veicoli spaziali osservano l’intera superficie terrestre due volte al giorno mentre viaggiano a 512 miglia (824 chilometri) sopra il nostro pianeta a 17.000 mph (27.360 km/h).

Un terzo satellite JPSS dovrebbe essere lanciato nel 2027 e un quarto nel 2032.

Un altro satellite di ricerca noto come Suomi-NPP, esploso nello spazio nel 2011, è servito da modello per la serie JPSS.

Abbiamo lanciato diversi satelliti meteorologici per farlo raddoppiare, e ora siamo sicuri di averne sempre uno che funziona. “Lo spazio è un ambiente pericoloso”, ha affermato il dottor Gleeson.

Le cose accadono e puoi perdere uno strumento o un satellite, ma non possiamo perdere dati. È molto importante per molte persone.

NOAA-21 sarà il ventunesimo satellite in orbita polare gestito da NOAA ed è programmato per una missione di circa sette anni.

