Il regista diurno nominato agli Emmy aveva 59 anni

Caterina SerranIl regista nominato agli Emmy Daytime di oltre 20 lungometraggi è deceduto alla vigilia di Natale, secondo diversi post su Facebook di persone a lei vicine. Sebbene la causa della morte non sia stata ancora comunicata, aveva 59 anni.

Gary B Bigger Jr. ha scritto: Il 24 dicembre: “Oggi abbiamo perso un’anima bellissima, Catherine Cieran… Questa vigilia di Natale mi è scivolata pacificamente tra le dita”. . “

Più scadenza

Laureata ad Harvard e alla Stanford Business School, Cyrane, nata a Brooklyn, ha anche lavorato come scrittrice e produttrice regolare nel corso della sua carriera che dura da più di 30 anni. La sua introduzione al mondo del cinema è arrivata come scrittrice e produttrice dei film di varietà a basso budget di Roger Corman, principalmente titoli come Piangere in naturaE il Massacro del pigiama party III E il Sangue II.

La svolta di Cyran come regista è arrivata nel 1993 con Lupi bianchi: un grido nel deserto II Un film d’avventura per famiglie, per il quale è stata nominata per un Daytime Emmy Award, nella categoria Miglior regia in uno speciale per bambini. Ulteriori crediti di regia con più trattini includevano il film Kayak sul fiume Acque pericolose; L’orrore dello spettacolo sega; il soggetto cuore sincero Con Kirsten Dunst. Tre puntate su quattro in Principe ed io serie di commedie romantiche. e una commedia natalizia Natale finito Con Jay Mohr, solo per citarne alcuni. L’ultimo film di Cyran è stato uno dei tanti che ha realizzato per la TV nel corso degli anni: una commedia romantica intitolata Ricordi di Natale italianicon il tre volte vincitore dell’Emmy Beau Bridges, che si è inchinato a Hallmark a novembre.

Membro della Writers Guild of America, dell’Academy of Television Arts & Sciences e della Directors Guild of Canada, Cyran ha anche scritto un romanzo per giovani adulti intitolato L’isola dell’ultima alca impennebasato sulla sua premiata sceneggiatura, L’ultima storia.

La storia continua

I piani per l’anniversario non sono stati resi noti.

Migliore scadenza

Iscriviti a Bollettino di scadenza. Per le ultime notizie, seguici su FacebookE il CinguettioE il Instagram.

Clicca qui per leggere l’articolo completo.