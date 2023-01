Tesla riporta consegne trimestrali record ma manca le stime

È raro che Tesla offra meno di quanto produce

Le azioni Tesla nel 2022 hanno avuto il loro anno peggiore da quando sono diventate pubbliche

2 gennaio (Reuters) – Tesla Inc (TSLA.O) Lunedì ha riportato la produzione e le consegne record di veicoli elettrici per il quarto trimestre, ma ha mancato le stime di Wall Street, aggravata da problemi logistici, rallentamento della domanda, aumento dei tassi di interesse e timori di recessione.

La casa automobilistica più preziosa del mondo ha consegnato 405.278 veicoli negli ultimi tre mesi dell’anno, rispetto alle previsioni di Wall Street di 431.117, secondo i dati Refinitiv.

L’azienda aveva consegnato 308.600 veicoli nello stesso periodo dell’anno scorso.

Tesla ha consegnato 388.131 berline compatte Model 3 e SUV Model Y rispetto a 17.147 veicoli Model X e Model S.

In totale, Tesla ha costruito 439.701 auto nel quarto trimestre.

Poiché i colli di bottiglia logistici persistono – un problema su cui il CEO Elon Musk ha detto in ottobre che stava lavorando – le consegne di produzione del quarto trimestre di Tesla sono diminuite di circa 34.000 veicoli.

Nel terzo trimestre, le consegne dell’azienda sono state inferiori di circa 22.000 unità rispetto alla produzione.

Sono state consegnate meno auto, rendendola una rarità per la casa automobilistica, che nei trimestri precedenti aveva consegnato un numero maggiore o simile di auto prodotte.

Tra gli altri venti contrari per Tesla, gli analisti hanno citato la debole domanda nel più grande mercato automobilistico del mondo in Cina, nonché la forte concorrenza di case automobilistiche legacy come Ford Motor Co. (FN)Motori generali (GM.N) e startup come Rivian Automotive (Reno) e Gruppo Lucido (LCID.O).

Tesla prevede di eseguire un programma di produzione ridotto a gennaio presso la sua fabbrica di Shanghai, estendendo la produzione ridotta iniziata questo mese fino al prossimo anno, secondo un rapporto Reuters, basato su una revisione interna del programma.

Le azioni Tesla, che non sono state scambiate lunedì a causa delle vacanze di Capodanno, sono scese del 65% nel 2022, l’anno peggiore da quando sono state quotate in borsa nel 2010. Analisti e azionisti al dettaglio temono che i problemi della domanda derivanti da un’economia incerta peseranno sull’azienda l’obiettivo è aumentare le consegne del 50% all’anno.

“Questo è stato un numero di consegna deludente e i rialzisti non saranno contenti”, ha detto Daniel Ives, analista di Wedbush Securities.

Tesla ha dichiarato in una dichiarazione separata che prevede di ospitare un Investor Day il 1 marzo e trasmettere in streaming l’evento dalla sua Gigafactory in Texas, dove discuterà dei piani a lungo termine per l’espansione e l’allocazione del capitale.

La casa automobilistica ha anche accennato a una piattaforma “Generation 3” da mostrare ai suoi investitori all’Investor Day. Musk ha dichiarato a ottobre che Tesla stava lavorando a una “macchina di nuova generazione” che sarebbe stata più economica e più piccola delle auto Model 3 e Model Y.

