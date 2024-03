Spinosaurus era un dinosauro nuotatore? Probabilmente no, dice lo studio.

“Abbiamo pensato: 'Oh, questi sono solo mammiferi o sono anche rettili?' Lo ha detto il dottor Fabbri in un'intervista. “E se questo è vero, possiamo dedurre l'ecologia degli animali estinti, compresi i dinosauri dall'aspetto strano come lo Spinosaurus?”

Il dottor Fabbri ha affermato che l’analisi ha dimostrato che “una densità ossea molto elevata è associata alla probabilità di finire sott’acqua”.

Il team di scienziati ha concluso che Spinosaurus e Baryonyx, un parente di Spinosaurus, si sono immersi, mentre un altro dinosauro imparentato, Saucomymus, non si è immerso sott'acqua.

Tuttavia, il Dr. Myhrvold ritiene che la densità ossea non sia strettamente divisa in due gruppi. Esistono molti animali acquatici con ossa meno dense di molti animali terrestri e viceversa. “Se le due distribuzioni sono vicine tra loro, non sarà possibile ottenere un risultato corretto, o almeno uno che abbia qualche potere statistico”, ha detto.

Fa un esempio: negli esseri umani, gli uomini sono generalmente più pesanti delle donne, ma non tutti gli uomini sono più pesanti di ogni donna. Pertanto, se qualcuno ti dice che pesa 135 libbre, non sarai in grado di concludere in modo affidabile se quella persona è maschio o femmina.