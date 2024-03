Good Morning Football si oscura il 29 marzo, tornando entro la fine dell'anno dopo essersi trasferito a Los Angeles

Mercoledì sono emersi diversi rapporti sul futuro a breve e lungo termine Buongiorno calciouno spettacolo in studio della NFL Network lanciato nel 2016. Nel tentativo di comprendere meglio la situazione, abbiamo chiesto conferma e chiarimenti alla lega.

Ecco cosa abbiamo scoperto.

Lo spettacolo si sposterà da New York a Los Angeles.

Lo spettacolo scomparirà il 29 marzo e “verrà rilanciato più avanti nell'estate o prima dell'inizio della stagione”. (È molto tempo per uscire.)

Un secondo spin-off sarà prodotto e distribuito da Sony Pictures Television. Gli accordi di partecipazione sono “attualmente in corso”.

L'offerta combinata avrà un nome diverso. Non è chiaro se avrà lo stesso cast e/o troupe o uno diverso.

Gli orari del nuovo spettacolo non sono stati ufficialmente determinati. Secondo una fonte a conoscenza della situazione, lo spettacolo dalle 7:00 alle 10:00 ET potrebbe essere ridotto dalle 8:00 alle 10:00 ET, soprattutto perché uno spettacolo separato di due ore verrà registrato e combinato .

Che si tratti di una buona o di una cattiva notizia è una questione di interpretazione. Rappresenta chiaramente una revisione completa di un'operazione lanciata a New York nel 2016. L'ultima volta che la NFL ha avuto uno spettacolo mattutino che ha avuto origine in California ma è iniziato alle 6:00 ET (NFL AMnel 2012), è stata una lotta, per usare un eufemismo.

A Buongiorno calcioLa nuova produzione inizierà probabilmente alle 5:00 ora locale. Si presume che le persone dovranno arrivare un'ora o due prima. Il che renderebbe un'esistenza innaturale per chiunque lavori allo show.

È come se alcuni fatti isolati fossero trapelati senza ulteriore contesto, per presentare lo sviluppo come positivo. Per le persone che lavorano nello show, può essere esattamente il contrario. Soprattutto perché lo spettacolo sindacato avrà un nome diverso, e soprattutto se presenterà un cast e una troupe diversi.

In caso contrario, creeranno contenuti per quattro ore al giorno, non tre.

Vedremo dove andrà da qui. L'inevitabile conclusione è che il Big Shield sta cercando di risparmiare un sacco di soldi chiudendo la produzione di New York e includendo lo spettacolo tra le strutture che la lega utilizza gratuitamente nel campus del SoFi Stadium di Stan Kroenke. Il risultato finale è questo GMFB Fondamentalmente termina la sua corsa in 23 giorni e si riavvia in una data successiva specificata come qualcosa che potrebbe apparire completamente diverso.