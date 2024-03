Il regista afferma che Dragon's Dogma 2 è fortemente ispirato a GTA V

La dottrina del drago 2, Il prossimo gioco di ruolo fantasy open-world di Capcom è Sembra che sarà qualcosa di speciale. E anche se potresti aspettarti che un gioco con spade, maghi, draghi e altri concetti high-fantasy sia ispirato a qualcosa come… Dungeons and Dragons O Signore degli AnelliIl direttore del gioco ha citato un'ispirazione davvero sorprendente: Grand Theft Auto V.

The Week in Games: quale versione va oltre Exoprimal

In una recente intervista con GamesRadar, La dottrina del drago 2 Al regista Hideaki Itsuno è stato chiesto quale sia stata la sua ispirazione personale nello sviluppo dell'attesissimo sequel del gioco di ruolo. Secondo lui, il popolare simulatore di crimine a mondo aperto di Rockstar, gta V, È stato una “grande ispirazione”.

“gta V “È stata di grande ispirazione per me nel modo in cui è riuscita a combinare diversi sistemi di gioco emergenti in un'esperienza soddisfacente che si sentiva libera per il giocatore in termini di libertà in ciò che poteva scegliere di fare”, ha detto Itsuno.

Il regista ha approfondito questo aspetto gta V Presenta molta “flessibilità” nel modo in cui consente ai giocatori di interagire con diversi eventi e azioni all'interno del gioco. Un esempio fornito da Itsuno è come puoi fare qualcosa, come sopraffare la polizia o rapinare una banca, e come ciò può sfuggire al controllo e interferire con altri eventi e aree del mondo circostante.

PlayStation/Capcom

“Il gioco ci riesce”, ha detto Itsuno. “Non si blocca, non ti butta fuori da una cosa per metterti in un'altra, lascia semplicemente che tutto si fonda insieme in un modo che ovviamente a volte è caotico, ma sembra sempre intenzionale.”

Secondo Itsuno, ammirava questo tipo di “intenzionalità nel gameplay emergente e nel design del mondo aperto” quando gta V Lanciato. l'originale La dottrina del drago Era noto per i suoi diversi sistemi, interazioni e libertà che offriva ai giocatori. E secondo Itsuno, puoi aspettarti di più nella Parte 2, grazie gta V Ciò lo ha ispirato a spingere ulteriormente il gameplay emergente dei giochi di ruolo.

“Questo tipo di esperienza è qualcosa che miravo a fornire La dottrina del drago 2Ha detto Itsuno.

La dottrina del drago 2 Uscirà su PS5, Xbox Series

.