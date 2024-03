Il rapporto ha rilevato che la maggior parte dei paesi aveva fatto “pochi o nessun progresso” nella restituzione delle opere d’arte saccheggiate dai nazisti.

Nota dell'editore: questo articolo è stato originariamente pubblicato da Giornale d'artepartner editoriale di CNN Style.





Più della metà dei paesi che hanno firmato una dichiarazione a sostegno dei Principi di Washington – una serie di norme destinate a guidare la restituzione delle opere d’arte saccheggiate dai nazisti – hanno fatto “pochi o nessun progresso” nella restituzione dei beni rubati nei 25 anni successivi. i principi. È stato formulato, secondo il nuovo un report È stato rilasciato martedì dalla World Jewish Redemption Organization (WJRO).

Il quadro della restituzione è stato formulato durante la Conferenza di Washington sulle origini dell’era dell’Olocausto nel 1998 e consiste in: 11 principi non vincolanti Ha lo scopo di guidare paesi con ordinamenti giuridici diversi attraverso questioni relative all'arte sequestrata durante l'era nazista nel contesto delle proprie leggi. Questi principi incoraggiano inoltre i paesi a identificare e ricercare i beni culturali che potrebbero essere stati loro trasferiti durante quel periodo seconda guerra mondiale E restituire le opere saccheggiate, confiscate o vendute sotto costrizione.

Secondo il rapporto di For Tuesday, dei 47 paesi che hanno ratificato la Dichiarazione di Terezin del 2009, che comprende i principi, sette paesi hanno fatto progressi significativi, tre paesi hanno fatto progressi significativi, 13 paesi hanno fatto alcuni progressi e 24 paesi hanno fatto pochi o nessun progresso.

“Questo rapporto sottolinea l'urgente necessità di progressi nel recupero delle proprietà artistiche e culturali”, ha affermato in una nota il presidente della WJRO Gideon Taylor. “Rivendicare diritti da parte di enti pubblici o individui non significa solo restituire ciò che è stato preso. Si tratta di ricollegare le famiglie e le comunità al loro patrimonio. Negli ultimi 25 anni ci sono stati grandi progressi, ma c'è ancora molto lavoro da fare” .

Le classifiche si basavano sul fatto che il Paese avesse condotto ricerche storiche sul recupero delle opere d'arte sequestrate durante la seconda guerra mondiale, ricercato la provenienza delle proprie collezioni, stabilito un processo per presentare richieste di risarcimento su opere d'arte potenzialmente saccheggiate o condotto un numero significativo di risarcimenti. .

I paesi determinati a compiere progressi significativi nell’attuazione dei Principi di Washington sono Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. I 13 paesi che hanno fatto qualche progresso sono Argentina, Belgio, Croazia, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia e Serbia.

Frederic Florin/AFP/Getty Images Una mostra del 2022 al Museo Palais de Rohan, a Strasburgo, in Francia, presenterà opere d’arte possedute da famiglie ebree e saccheggiate dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Secondo il rapporto, la maggior parte dei paesi che hanno firmato la Dichiarazione di Terezin hanno fatto pochi o nessun progresso. Questi includono Australia, Brasile, Danimarca, Irlanda, Russia, Spagna e Turchia.

La pubblicazione del rapporto ha coinciso con un evento organizzato dalla WJRO e dal Dipartimento di Stato americano a New York, durante il quale il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha tenuto un discorso programmatico tramite video a sostegno delle migliori pratiche nel recupero di beni artistici e culturali. Da 22 paesi, guidati da paesi con inviati dedicati all’Olocausto. Questo segna il primo documento governativo sul recupero dell'Olocausto approvato in quasi 15 anni, una mossa che secondo WJRO aiuterà a far avanzare il recupero delle proprietà artistiche e culturali.

Nei 25 anni trascorsi dall’istituzione dei Principi di Washington, la ricerca sulle fonti ha ottenuto successi significativi, grazie in parte alla digitalizzazione dell’archivio e al migliore accesso allo stesso. Secondo il rapporto, la maggior parte dei paesi firmatari ha anche condotto almeno alcune ricerche storiche e ci sono maggiori informazioni su come i beni culturali furono saccheggiati durante la seconda guerra mondiale.

Tuttavia, il rapporto rileva che i musei di tutto il mondo continuano a “ignorare” la ricerca, aggiungendo che nella maggior parte dei paesi, verificare la provenienza di una collezione non è una parte fondamentale della pratica museale. I Principi di Washington sono stati redatti con l’obiettivo di coprire anche le collezioni private, ma ci sono stati molti meno progressi nel recupero delle opere ora detenute da privati, rileva il rapporto. Secondo il rapporto, esiste ancora un margine significativo per migliorare la ricerca sulla provenienza, la trasparenza e facilitare le richieste di recupero quando si tratta di collezionisti privati.

Stuart E. ha detto: Eisenstat, consigliere speciale del Segretario di Stato americano per le questioni relative all’Olocausto, ha dichiarato in una dichiarazione: “La trasparenza è la chiave per il giusto ed equo recupero e la restituzione dei beni artistici e culturali saccheggiati dai nazisti ai sopravvissuti e ai loro eredi”. “Le migliori pratiche adottate di recente condividono le lezioni apprese, inclusa l’importanza di condurre e pubblicare ricerche sulla provenienza, rimuovere le barriere legali al recupero della proprietà e riconoscere che le opere d’arte saccheggiate includono pezzi venduti sotto costrizione”.

Il rapporto ha rilevato che, sebbene le procedure per le richieste di risarcimento siano state implementate in molti paesi, il numero di casi gestiti e il numero di casi di risarcimento riusciti rimangono in genere bassi. Solo cinque dei 47 paesi che hanno sostenuto la Dichiarazione di Terezin hanno istituito un comitato per la restituzione per gestire le richieste. Il rapporto ha inoltre rilevato che esiste una maggiore consapevolezza pubblica dei beni culturali posseduti dalle comunità ebraiche prima della seconda guerra mondiale, ma in molti casi questi oggetti rimangono in mani private anziché far parte del patrimonio collettivo del popolo ebraico.

“Per noi sopravvissuti all'Olocausto, (queste) opere d'arte fanno parte del nostro patrimonio culturale, parte delle nostre vite e parte del nostro passato”, ha detto in Israele l'ambasciatrice statunitense Colette Avital, capo del Centro per le organizzazioni dei sopravvissuti all'Olocausto in Israele. una dichiarazione. Dichiarazione pubblicata da WJRO. “Sono i testimoni silenziosi delle vite e degli amori di individui, famiglie e comunità crudelmente assassinate e di cui custodiamo i ricordi”.

