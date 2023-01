Il principe William e Kate appaiono per la prima volta dall’uscita del libro di memorie del principe Harry “Spear”

Quando William e Kate arrivano in un ospedale locale, un giornalista urla a William: “Sei ferito dai commenti nel libro di Harry, signore?”

Né William né Kate hanno riconosciuto la domanda del giornalista perché si sono fermati a fare una breve chiacchierata con gli altri prima di entrare in ospedale.

Phil Noble/Reuters Il principe William, principe di Galles e Catherine, principessa di Galles salutano mentre visitano il Royal Liverpool University Hospital di Liverpool, in Gran Bretagna, il 12 gennaio 2023.

Oggi, il padre di Harry e William, Re Carlo IIIÈ stato anche mostrato pubblicamente per la prima volta da allora Rilascio “riservaVisitare un centro di supporto comunitario nell’Aberdeenshire, in Scozia.

Né Charles ha commentato pubblicamente i diari di suo figlio, mantenendo la famiglia reale in silenzio sul suo contenuto.

Russel Cheney/Reuters Il re Carlo della Gran Bretagna visita il capannone della comunità di Aboyne e Mid Deeside ad Aboyne, in Scozia, il 12 gennaio 2023.

Né Kensington Palace, né l’ufficio di William e Kate, principessa del Galles, né Buckingham Palace, l’ufficio di Carlo e Camilla, la regina consorte, hanno commentato le accuse di Harry a Spear.

Il libro di memorie, uno sguardo raro sulla vita all’interno della famiglia reale, è diventato un bestseller subito dopo la sua uscita martedì, vendendo oltre 1,4 milioni di copie solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada il primo giorno, secondo l’editore del libro, Penguin Random Casa.

La società, che si descrive come "il più grande editore commerciale del mondo", ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione che le vendite di Spear hanno fatto la storia avendo "il più grande totale di vendite del primo giorno di qualsiasi libro di saggistica mai pubblicato da Penguin Random House".

casa a caso Copertina di “Spare” del principe Harry.

“Step” fornisce un resoconto dettagliato della spaccatura tra Harry e la sua famiglia e la sua famiglia La decisione di lasciare la sua posizione reale di alto livello nel 2020 e come si è sentito cresciuto come “sostituto” di William, l’erede al trono.

Harry ha detto nelle interviste per promuovere Spear che non è in contatto regolare con suo fratello o suo padre.

YueMok/AP Il principe William e il principe Harry della Gran Bretagna arrivano per l’inaugurazione della loro madre, la principessa Diana, nel Sunken Garden a Kensington Palace, Londra, 1 luglio 2021.

“Non credo che potremo mai avere pace con la mia famiglia a meno che la verità non sia là fuori”, ha detto L’intervista, andata in onda lunedì su “GMA“.” C’è molto che posso perdonare, ma ci devono essere conversazioni per la riconciliazione, e parte di ciò deve essere la responsabilità. “

Ha anche detto a Harry Strahan che non pensava che i dettagli che aveva condiviso su Spear potessero peggiorare le cose con la sua famiglia.

«Ci ​​ho pensato a lungo e intensamente» disse Harry. “E per quanto posso vedere, la divisione non avrebbe potuto essere maggiore prima di questo libro.”

ABC News ha contattato Kensington Palace e Buckingham Palace per rispondere ai commenti di Harry nella nostra intervista. Kensington Palace ha rifiutato di commentare.