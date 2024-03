L'equipaggio abbandona una nave mercantile colpita da un missile nello Yemen

Proprietario di un trust in buona fede battente bandiera delle Barbados registrato presso un indirizzo in Liberia (foto d'archivio)

Erano in corso operazioni di salvataggio e salvataggio e parte del personale era su scialuppe di salvataggio, il Centro per la sicurezza marittima dell'Unione europea-Corno d'Africa (MSCHOA) ha affermato che le navi militari stavano fornendo assistenza.

True Confidence è di proprietà di True Confidence Shipping SA, registrata ad un indirizzo in Liberia, gestita in Grecia da Third January Maritime Ltd. e non ha rapporti attuali con alcuna società statunitense, secondo un portavoce dei proprietari e dei gestori.