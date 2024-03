Gabriel García Márquez: The Sons pubblica l'ultimo romanzo che il defunto autore voleva distruggere

4 ore fa

Anche agosto ha ricevuto recensioni contrastanti, con il critico del Guardian che lo ha definito “uno schizzo, sfocato e imperfetto come gli schizzi in generale”.

Ha detto che il libro di 100 pagine “è come un souvenir sbiadito, logoro ma prezioso per il suo legame con il meraviglioso mondo fantasioso che Márquez ha evocato nel suo periodo migliore”.

Giustificando la decisione di pubblicare, il figlio di García Márquez, Gonzalo, ha dichiarato al programma Front Row di BBC Radio 4 che alla fine “l'autore non era nella posizione di giudicare il suo lavoro perché poteva vedere solo i difetti e non le cose interessanti che c'erano. ” .

E ha aggiunto: “Certamente non lo distruggeremo”. “Nel 2022 abbiamo preso uno dei numeri e lo abbiamo letto, e non ci sono state molte discussioni al riguardo.

“Ci siamo resi conto che il libro era completo e che non dovevamo fare molte modifiche. Nessuna aggiunta, nessun grande cambiamento. Quindi non c'è stata davvero alcuna discussione.”

Il romanzo ruota attorno a una donna di mezza età che ogni estate si reca da sola su un'isola per visitare la tomba di sua madre, e in ogni viaggio trova un nuovo amante nonostante il suo felice matrimonio.

“Anche August non fa nulla per espandere la leggenda di Gabu, e non fa nulla per diminuirla”, ha concluso.