Vincitori e perdenti dei tag del franchise NFL: Baker Mayfield, buone notizie per gli RB e altro ancora

Martedì la NFL ha dato il via alla stagione di costruzione del roster con la scadenza per l'utilizzo del tag di franchigia da parte delle squadre.

Otto giocatori hanno guadagnato il tag di franchigia, mentre uno ha guadagnato il tag di trasferimento. La scadenza ha contribuito a stimolare l'azione con gli altri, poiché i wide receiver Mike Evans e Dalton Schultz sono stati tra coloro che hanno accettato di estendere il contratto, mentre squadre come Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars hanno iniziato a liberare spazio rilasciando giocatori di alto profilo.

Sicuramente ce ne saranno altre in arrivo prima di lunedì, quando il periodo di negoziazione porterà alla libera agenzia. Martedì è stata un’apertura tranquilla in questo senso.

Come sempre, non tutti i segni sono uguali. Ecco diversi vincitori e vinti di Deadline.

Vincitori

Baker Mayfield

Mayfield non sembra essere stato taggato dai Tampa Bay Buccaneers, ma martedì si è consolidato che il 28enne sarà tra i migliori quarterback in free agency.

C'è la convinzione che Mayfield e i Bucs dovrebbero essere in grado di costruire insieme la loro prima stagione e elaborare un'estensione. Se non arriverà prima della prossima settimana, quando inizierà la free agency, Mayfield probabilmente avrà molti altri corteggiatori, e questo potrebbe spingerlo a spingere per qualcosa di simile al contratto quadriennale da 160 milioni di dollari che Daniel Jones ha firmato la scorsa offseason.

Anche se questo può essere un numero sorprendente, ci sono 11 quarterback attualmente in affari per un valore medio annuo di almeno 40 milioni di dollari. L'agente libero Kirk Cousins ​​​​potrebbe presto unirsi a questo club, e Trevor Lawrence e Jordan Love supererebbero quel numero se concludessero nuovi accordi in questa offseason. Potrebbero farcela anche Tua Tagovailoa e Jared Goff.

Questo è semplicemente il mercato in questo momento. Se Mayfield guadagna $ 40 milioni all'anno, ci sono buone probabilità che sarà tra i 17 QB con quel numero entro l'inizio della stagione 2024. Ha avuto la sua migliore stagione nel 2023 e ha aiutato i Bucs a vincere un posto per i playoff. Mayfield sente sicuramente di meritare di essere pagato come uno dei 17 migliori quarterback del campionato.

Tieni d'occhio gli Atlanta Falcons e i Minnesota Vikings se le cose vanno male per i Bucs. L'allenatore dei Falcons Raheem Morris e il coordinatore offensivo Zac Robinson hanno lavorato con Mayfield a Los Angeles nel 2022, mentre l'allenatore dei Vikings Kevin O'Connell dovrebbe avere una buona conoscenza di Mayfield a causa dei loro rapporti reciproci con i Rams.

Mayfield ha faticato a trovare il suo ritmo nelle ultime due stagioni, ma potrebbe essere arrivato sul punto di firmare un contratto che gli cambierà la vita nelle prossime settimane.

Di nuovo a correre

I Ball Bearers hanno chiesto a gran voce la possibilità di essere pagati per alcuni anni, e ora la stanno ottenendo: almeno la possibilità.

Scopriremo presto se è cambiato qualcosa, ma almeno ne riconosceranno il valore invece di speculare su cosa potrebbe essere.

I fardelli di Saquon Barkley, Josh Jacobs e Tony Pollard sono stati sollevati con il loro secondo tag in franchising. Nessuno esce con ferite gravi. Hanno tutti 27 anni o meno. Tutti hanno prodotto almeno 1.100 yard dallo scrimmage la scorsa stagione.

La lega ha recentemente informato le squadre che il tetto salariale aumenterà di ulteriori 30 milioni di dollari. Se un veterano vuole essere pagato, in teoria questo dovrebbe essere il momento giusto, giusto?

Bene, competeranno anche per posti di lavoro sul mercato con Derrick Henry, DeAndre Swift, Zach Moss, Austin Ekeler, Devin Singletary, Gus Edwards e altri. Questo gruppo rappresenta due o tre livelli di denaro in termini di contratti imminenti, quindi le squadre possono determinare quale tipo di giocatore massimizzerà i propri soldi. E poi, ovviamente, il draft sarà un fattore determinante.

Ci sono cinque running back (Christian McCaffrey, Alvin Kamara, Jonathan Taylor, Nick Chubb e Aaron Jones) che giocano con contratti del valore di almeno 11,5 milioni di dollari all'anno. Non sarebbe sorprendente vedere almeno uno di questi accordi rielaborati in questa offseason per ridurre il valore.

Oltre a questo gruppo di cinque, il livello successivo di sostegno ammonta a 7 milioni di dollari all’anno. Non c'è un declino graduale dal primo e dal secondo livello come per altre posizioni, e la popolazione della classe superiore si è ridotta nel corso degli anni.

Forse questo sarà il gruppo di agenti liberi che farà oscillare il pendolo a favore del running back. O forse continueranno a sentirsi scoraggiati dal mercato depresso.

In ogni caso, sono stati inseriti nella categoria “vincitori” perché almeno avrebbero ottenuto le risposte che cercavano da tempo.

Christian Wilkins, Mike Onwenu e Xavier McKinney

Tutti e tre hanno evitato il tag, e ora tutti e tre entreranno in free agency al loro livello superiore alle rispettive posizioni.

(Prima di tutto, una rapida qualificazione: Chris Jones è chiaramente il miglior difensore – e forse il miglior giocatore in assoluto – in free agency. Sia che rimanga con i Chiefs o vada altrove, il suo mercato è unico ed è improbabile che gli dia una mela a portata di mano. -confronto delle mele con Wilkins. Jones sembra essere sulla buona strada per ottenere un contratto migliore, il che lascia Wilkins solo nella sua lega come il migliore degli altri.)

Wilkins ha approfittato del placcaggio difensivo dei Baltimore Ravens Justin Madubuike. Onwenu è sfuggito al tag quando i New England Patriots hanno utilizzato il tag di riferimento per la sicurezza Kyle Dugger. Anche il mercato di McKinney è rimbalzato quando Dugger è stato taggato, per non parlare di Antoine Winfield Jr.

Sarò curioso di vedere come andranno le cose con McKinney. Ho sentito una vasta gamma di valutazioni da parte di persone di tutto il campionato. Penso ancora che sia una priorità per i Giants firmare nuovamente, ma senza tag sarà libero di testare il mercato https://t.co/ZLKZiUu2w3 – Dan Duggan (@DDuggan21) 5 marzo 2024

In teoria, il diritto dei Patriots di rifiutare uno scambio di Dugger potrebbe essere una responsabilità per altre squadre, forse temendo una lunga finestra di playoff che potrebbe entrare in conflitto con altri piani di free agent. Oppure, poiché il tag di trasferimento viene utilizzato raramente, le squadre potrebbero essere riluttanti a fare loro offerte dai Patriots. Entrambi gli scenari potrebbero portare le squadre a dare priorità a McKennie.

Wilkins e Onwenu stanno per ricevere la paga. È stato tutto tranquillo sul fronte Onwenu, quindi non ci resta che speculare qui, ma è ragionevole pensare che i Patriots si sentano bene nel prolungarlo. Perché altrimenti avrebbero lasciato che un prezioso guardalinee offensivo – una posizione estremamente necessaria nel New England – camminasse liberamente sul mercato aperto? Onwino potrebbe diventare la prima grande estensione del nuovo sistema?

Perdenti

Josh Allen e Brian Burns

I due migliori pass rusher sul mercato non vanno da nessuna parte. Le squadre semplicemente non rinunciano a due scelte al primo turno e a contratti storici per staccare Allen da Jacksonville o Burns dalla Carolina.

Sulla base del recente accordo di Montez Sweat con i Chicago Bears (quattro anni, 98 milioni di dollari, 42 milioni di dollari completamente garantiti), Allen e Burns avrebbero potuto seguire un contratto dal valore totale nel quartiere a nove cifre. Ora, sono sui libri contabili per circa 24 milioni di dollari nel 2024 mentre cercano di elaborare le estensioni.

Forse quei nuovi accordi arriveranno. I Jaguars sanno quanto sia importante costruire la propria difesa attorno ad Allen, ed è giusto pensare che il quarterback Trevor Lawrence vorrebbe vedere il talento locale dei Jags guadagnare estensioni. Certamente non vuole firmare una proroga storica per poi assistere al ripetersi delle conseguenze post-2017 sotto il precedente regime. Il direttore generale Trent Baalke ha discusso dell'importanza di mantenere Allen a lungo termine.

Nel frattempo, i Panthers sperano da anni di stringere un accordo con Burns, ma eccoli qui. Forse il nuovo direttore generale Dan Morgan proverà a dare il tono e premiare Burns con una grande estensione.

Ma finché ciò non accadrà, o a meno che non accada, Allen e Burns dovranno aspettare che i loro stipendi vengano pagati.

Accogliere le squadre in difficoltà

Quindi stai dicendo che ti serve un ricevitore ampio? Allora non era la tua giornata.

Tee Higgins e Michael Pittman Jr. furono taggati ed Evans firmò un'estensione con i Bucs. Ciò lascia Calvin Ridley, Marquise Brown, Gabe Davis, Darnell Mooney, Tyler Boyd, Odell Beckham Jr. e Curtis Samuel tra i migliori candidati al libero arbitrio.

Le squadre che hanno bisogno di espandersi potrebbero dover sborsare i soldi n. 1 per Ridley o Brown. Altrimenti, è qui che i dipartimenti del personale eccelleranno quando valuteranno i dipendenti professionisti e formuleranno aspettative per determinare la linea di condotta successiva.

(Foto di Saquon Barkley, Baker Mayfield e Brian Burns: Michael Owens, Kevin Sabitos, Grant Halvorson/Getty Images)