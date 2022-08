Tom Brady torna all’addestramento dei pirati dopo 11 giorni di assenza

Quasi due settimane dopo, Tom Brady è tornato con i Tampa Bay Pirates.

Il centrocampista 45enne Lunedì è tornato alla struttura dei pirati, 11 giorni dopo aver lasciato la squadra per “motivi personali”. Anche lui dovrebbe tornare ad allenarsi.

L’assenza di Brady è stata uno shock per molti, soprattutto perché non ci sono informazioni sul motivo per cui si dimette. Non ha l’obbligo di condividere quei dettagli con il pubblico, ma le persone sono diventate ancora più curiose (o preoccupate se sei un fan dei Bucs) quando l’allenatore Todd Bowles ha detto che non sapeva quando sarebbe tornato Brady.

I Bulls hanno anche detto che l’assenza di Brady era stata pianificata in anticipo, quindi la sua partenza non è stata una sorpresa (almeno per la squadra). È stato in contatto con Bowels e il resto dello staff per tutto il tempo in cui è stato assente, il che ha messo a proprio agio molte menti. Anche con solo 20 giorni rimasti per prepararsi alla stagione, Brady non è mai stato una delle persone che hanno frequentato il ritiro a causa della sua forma naturale e impreparata. È meticoloso nella sua dieta e forma fisica, quindi è improbabile che si concedesse cheeseburger e panini mentre era via.

Inoltre è Tom Brady. Potrebbe avere 45 anni, ma ha vinto il Super Bowl due stagioni fa e ha eguagliato o superato i quarterback di molti anni più giovani di lui. Se c’è qualcuno di cui ti fidi quando si tratta di prepararti e prepararti, è lui.