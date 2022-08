L’hai già visto? Lo spazio può essere spaventoso con il suono che senza di esso

Gli scienziati sono stati in grado di determinare la forma dello spazio. (Esopianeti della NASA tramite Twitter)

Tempo di lettura stimato: 1-2 minuti

Buco nero – È il 2022. I turisti miliardari volano nello spazio ogni pochi mesi. La NASA si prepara Lanciare un razzo sulla luna. e nuovo Telescopio spaziale James Webb Invia immagini strabilianti di oggetti distanti.

Ma forse lo spazio può intimidire un po’.

Di recente, la NASA ha precedentemente preso una parola impercettibile Dati sulle onde sonore da un buco nero nella Galassia del Perseo E lo sollevò di alcune ottave (57 e 58 ottave per l’esattezza) per mostrarci come appare lo spazio.

L’idea sbagliata che non ci sia suono nello spazio nasce perché la maggior parte dello spazio è un vuoto e non fornisce alcun mezzo per la trasmissione delle onde sonore. L’ammasso di galassie contiene così tanto gas che abbiamo catturato un suono reale. Qui viene amplificato e mescolato con altri dati per sentire un buco nero! pic.twitter.com/RobcZs7F9e – Esopianeti della NASA (@NASAExoplanets) 21 agosto 2022

È difficile decidere quale alternativa sia migliore: i suoni inquietanti e spaventosi dei fantasmi, o il silenzio nello spaventoso spazio vuoto. Fortunatamente, non credo che dovremo prendere una decisione perché è probabile che vedremo uno spazio silenzioso, se qualcuno di noi che non è miliardario andrà nello spazio, affatto.

La NASA spiega in un file Articolo sul loro sito web La maggior parte dello spazio è ancora un vuoto in cui le onde sonore non possono viaggiare, ma alcune regioni, come gli ammassi di galassie, hanno abbastanza gas per consentire alle onde sonore di viaggiare. Quindi, se questo buco nero suona (che, ancora una volta, gli esseri umani di solito non possono sentire perché i suoni sono in realtà 144 quadrilioni e 288 quadrilioni di volte più piccoli dei suoni “remix” rilasciati dalla NASA), probabilmente starebbe bene in Vai a spazio e ascolta solo il silenzio sinistro del vuoto dello spazio!

×

Ultimo Hai visto questo? Storie

Lizzie Merkley è una produttrice di notizie per KSL.com. Prima di entrare in KSL nel maggio 2021, è stata caporedattore di The Daily Universe presso la Brigham Young University, dove si è laureata in Comunicazione e spagnolo.