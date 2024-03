In previsione delle proteste agli Oscar, la polizia intende rafforzare la sicurezza

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha detto che intensificherà la sua presenza agli Oscar domenica sera per garantire che potenziali proteste legate alla guerra tra Israele e Hamas non interrompano gli Oscar.

Capo. Randy Goddard del dipartimento di polizia di Los Angeles ha affermato di aver raccolto informazioni, basate in parte sui post sui social media, indicando che almeno un gruppo “vorrebbe fermare gli Oscar”.

“Il nostro obiettivo sarà quello di garantire che gli Oscar siano un successo e che gli ospiti possano arrivare ed entrare in sicurezza nella sede”, ha affermato il comandante Goddard, l'ufficiale di polizia a capo del dipartimento degli Oscar. “Ma faremo anche del nostro meglio per entrare in contatto con i gruppi non appena si presenteranno e stabilire l’aspettativa che noi come polizia siamo qui per difendere i diritti costituzionali del Primo Emendamento”.

Ha detto che alcuni gruppi potrebbero tentare di bloccare il traffico o utilizzare altre misure di disturbo che i manifestanti hanno utilizzato in altri eventi in tutto il paese. Altri potrebbero concentrare i loro sforzi vicino al Dolby Theatre di Hollywood, dove si tengono gli Oscar.