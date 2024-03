Il razzo russo di prossima generazione ha dieci anni e continua a volare con carichi fittizi

Secondo alcuni parametri, il programma missilistico di prossima generazione di punta della Russia, l’Ankara, ha ormai tre decenni. Il governo russo approvò lo sviluppo del razzo Ankara nel 1992, quando il crollo dell’Unione Sovietica portò ad una lunga depressione economica.

Sono passati quasi 10 anni da quando la Russia ha lanciato per la prima volta voli di prova su Ankara. La versione più pesante della famiglia di razzi Ankara – l’Ankara A5 – sta per effettuare il suo quarto volo e, come i tre lanci precedenti, questa missione non trasporterà un vero satellite.

Il prossimo lancio rappresenterà una pietra miliare per il programma missilistico di Ankara, in fase di stallo, poiché sarà il primo volo ad Ankara dal nuovo sito di lancio russo Vostokny Cosmodrome nell'Estremo Oriente del paese. I precedenti missili di Ankara erano basati sul cosmodromo militare di Plesetsk, nel nord della Russia.

Tutti vestiti bene e senza andare da nessuna parte

Mercoledì, i tecnici di Vostokny, l'agenzia spaziale russa Roscosmos, hanno alimentato lo stadio superiore Orion dell'Ankara A5 e presto lo installeranno sul resto del razzo. L'Angara A5 si sposterà sulla rampa di lancio pochi giorni prima del decollo, attualmente previsto per il mese prossimo.

Il razzo Ankara A5 dovrebbe sostituire il veicolo di lancio russo Proton, che utilizza propellente tossico e viene lanciato solo dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. I siti di lancio di Ankara si trovano sul territorio russo. Fino a pochi anni fa, Proton era un contendente nel mercato globale dei lanci commerciali, ma il razzo ha perso terreno a causa di problemi di affidabilità, della pressione competitiva di SpaceX e delle ricadute dell’invasione russa dell’Ucraina.

I funzionari russi una volta pubblicizzarono Ankara come il successore di Proton nel mercato commerciale. Al momento, l'Ankara servirà solo il governo russo, ma è dubbio che il governo abbia una domanda sufficiente per riempire regolarmente la pesante capacità di chiusura dell'Ankara A5. Secondo RussianSpaceWeb.comUn sito web gestito dal veterano giornalista spaziale russo Anatoly Zak afferma che il governo russo non ha satelliti operativi per volare sul prossimo lancio dell’Ankara A5 da Vostokny.

Alla fine, l’Ankara A5 potrebbe subentrare nel lancio di una manciata di satelliti più grandi che richiedono le capacità del razzo Proton. Ma questo è un numero limitato di voli. Proton è stato lanciato tre volte negli ultimi due anni e la Russia ha nel suo inventario circa una dozzina di veicoli di lancio Proton.

La Russia progetta un veicolo spaziale con equipaggio di prossima generazione, Orel, che secondo i funzionari inizierà il lancio nel 2028 su un razzo A5 di Ankara. Non ci sono prove che Orel sarà pronto per i voli di prova entro quattro anni. Quindi, quando il razzo di Ankara finalmente volerà, anche a velocità anemiche, la Russia non avrà molti carichi utili su cui caricarlo.

I problemi economici della Russia potrebbero spiegare alcuni dei ritardi nel programma di Ankara dal 1992, ma il programma spaziale russo è stato a lungo afflitto da sottofinanziamenti, cattiva gestione e corruzione. L'Ankara è l'unico nuovo razzo russo dagli anni '80 e il governo russo ha scelto Grunichev, una delle più antiche compagnie aerospaziali del paese, per supervisionare il programma di Ankara.

Infine, nel 2014, la Russia ha lanciato i primi due voli di prova ad Ankara, uno con un razzo leggero a singolo booster chiamato Ankara 1.2, e l’altro con un Ankara A5 per carichi pesanti con cinque nuclei di razzi Ankara attaccati insieme. Razzo.

Krunichev afferma che l’Ankara A5 può mettere fino a 24,5 tonnellate (circa 54.000 libbre) nell’orbita terrestre bassa. Il razzo sacrificabile ha abbastanza potenza per lanciare moduli verso una stazione spaziale o schierare i più grandi satelliti spia dell’esercito russo, ma nel 2020 ogni Ankara A5 costerà più di 100 milioni di dollari, molto più del Proton.

Il più piccolo Angara 1.2 ha volato due volte dal 2014, ma entrambe le missioni hanno portato in orbita satelliti operativi per l’esercito russo. L'Ankara A5, molto più grande, è stato rilasciato tre volte, tutte con carichi fittizi. Il lancio più recente dell'Ankara A5 nel 2021 è fallito a causa di un problema con lo stadio superiore Percy del razzo. Lo stadio superiore Orion volato sulla prossima missione Ankara A5 è una versione modificata del Percy, modellata sullo stadio superiore Black-TM con le sue radici negli anni '60.

Fondamentalmente, l’aereo A5 di Ankara consentirà agli ingegneri di testare le modifiche dello stadio superiore e consentirà alla Russia di gestire una seconda piattaforma di lancio a Vostochny, che è stata impantanata nella corruzione e nei ritardi. I razzi Soyuz di media portata volano da Vostokny dal 2016.