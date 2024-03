Cosa sai questa settimana?

Le azioni hanno chiuso la scorsa settimana in ribasso dopo una svendita nel settore tecnologico che ha visto il Nasdaq Composite (^IXIC) guidare le perdite, perdendo oltre l'1%.

Tuttavia, l’S&P 500 a pari ponderazione ha registrato guadagni settimanali per la settima settimana consecutiva poiché gli investitori continuano a guardare oltre i leader tecnologici “Greater Seven” per supportare la prossima fase del rally del mercato.

La prossima settimana, gli investitori dovranno affrontare l'ultimo importante test prima della riunione della Federal Reserve del 20 marzo con il rapporto dell'indice dei consumatori (CPI) di febbraio previsto per martedì, che fornisce uno sguardo aggiornato sull'inflazione. I rapporti sulle vendite al dettaglio e sulla fiducia dei consumatori appariranno sul calendario economico nella seconda metà della settimana.

C'è un programma di guadagni più leggero con Dollar Tree (DLTR), Dollar General (DG), Dick's Sporting Goods (DKS), Adobe (ADBE) e Ulta Beauty (ULTA) che evidenziano l'elenco dei rapporti trimestrali.

Controlla il prezzo

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ripetutamente affermato che la banca centrale vuole maggiore “fiducia” nel percorso discendente dell’inflazione Prima di abbassare i tassi di interesse.

La lettura dell'indice dei prezzi al consumo di martedì arriva sulla scia di un rapporto di gennaio più caldo del previsto che mostrava che un'inflazione più bassa potrebbe essere “irregolare”, spingendo gli investitori a scontare tagli minori dei tassi di interesse quest'anno.

Per febbraio, Wall Street prevede che l'inflazione complessiva registrerà un aumento annuo del 3,1%, invariato rispetto al dato di gennaio, secondo le stime di Bloomberg. Si prevede che i prezzi aumenteranno dello 0,4% su base mensile, in aumento rispetto all'aumento dello 0,3% registrato a gennaio.

La gente fa acquisti in un negozio Target a Manhattan il 5 marzo 2024 a New York City. (Spencer Platt/Getty Images) (Spencer Platt tramite Getty Images)

Su base “core”, che esclude cibo ed energia, i prezzi dovrebbero aumentare del 3,7% su base annua, in rallentamento rispetto all’aumento del 3,9% registrato a gennaio. Gli aumenti mensili dei prezzi core dovrebbero essere dello 0,3%, inferiori all’aumento dello 0,4% osservato a gennaio.

“I dati CPI di gennaio sono stati più positivi del previsto e hanno rinnovato le preoccupazioni sulla rapidità con cui l'inflazione potrà essere raggiunta”, ha scritto venerdì in una nota di ricerca il team di economisti di Wells Fargo, guidato da Jay Bryson.

La storia continua

“Nonostante il buon inizio d'anno, in definitiva riteniamo che la tendenza all'inflazione più bassa permanga. Ci aspettiamo che i dati di febbraio dimostrino che, sebbene l'inflazione rimanga frustrantemente elevata, la tendenza di fondo non si sta rafforzando.”

Ripresa del commercio al dettaglio?

A gennaio, le vendite al dettaglio hanno registrato il calo maggiore da marzo 2023.

Ma gli economisti non si aspettano che questa tendenza continui a febbraio.

Gli economisti si aspettano un rapporto giovedì mattina che mostri che le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,8% mese su mese a febbraio, in ripresa rispetto al calo dello 0,8% osservato nel primo mese dell'anno.

Escludendo automobili e gas, le vendite dei progetti degli economisti sono aumentate dello 0,2% su base mensile rispetto al calo dello 0,5% di gennaio, secondo i dati di Bloomberg.

“Le vendite al dettaglio riprenderanno nuovamente a febbraio, dopo la debolezza legata alle condizioni meteorologiche di gennaio e una stagione di rimborsi fiscali più forte, che lascerebbe la crescita dei consumi sulla buona strada a un tasso annualizzato di oltre il 2%”, hanno scritto venerdì in una nota gli economisti di Oxford Economics. . Guadagni nel primo quarto, a un ritmo sostenuto”.

Un cambiamento nel mercato

L'azione del mercato dopo il rapporto sull'occupazione di venerdì ha mostrato un chiaro cambiamento nell'attività di trading.

Dopo settimane di rally del mercato azionario alimentato dall’intelligenza artificiale, le azioni di Nvidia (NVDA) sono scese di quasi il 5%. Sono diminuiti anche altri popolari scambi tecnologici che hanno guadagnato visibilità in mezzo all’euforia dell’intelligenza artificiale, compresi i cali di quasi il 4% di Arm Holdings (ARM) e Dell (DELL), tra gli altri.

La mossa arriva sulla scia della divergenza emersa nel commercio dei Magnifici Sette – Soprattutto la performance ritardata di Apple e Tesla. Gli strateghi affermano che ciò potrebbe continuare ad aprire la strada a un rally del mercato più ampio.

Questa tendenza è stata osservata per tutta la settimana, con l’indice S&P 500 a pari peso che ha toccato il suo primo massimo Un record da più di due anni. Sia questo indice che l'indice Russell 2000 a piccola capitalizzazione (^RUT) hanno sovraperformato il mercato più ampio durante la svendita di venerdì.

“Pensiamo che Mag Seven diventerà Lag Seven”, ha detto a Yahoo Finance Live Craig Johnson, capo tecnico del mercato di Piper Sandler.

“A questo punto, inizieremo a vedere l’espansione in questo mercato”.

Meno aziende menzionano la recessione

L'appello di Johnson per un lungo rally del mercato è stato popolare a Wall Street per l'inizio del 2024. Il motivo per cui altri titoli sono in rialzo è radicato nelle stime degli utili in aumento per i titoli al di fuori dei leader tecnologici e nella salute generale dell'economia statunitense.

Questa storia è ancora in gran parte intatta. Michael Feroli, capo economista statunitense presso JPMorgan, ha osservato dopo il rapporto sull'occupazione di febbraio che la continua forza del mercato del lavoro ha spinto le previsioni sul PIL della società per il secondo trimestre all'1,5% su base annua dallo 0,5%.

Gli strateghi ritengono che questa prospettiva economica in aumento si rifletterà negli utili aziendali oltre ai soli titoli tecnologici. Le aziende raccontano una storia simile.

Secondo una ricerca di FactSet, durante le chiamate sugli utili che si sono svolte dal 15 dicembre al 7 marzo, 47 società dell’indice S&P 500 hanno menzionato il termine “recessione”. Questo è stato il numero più basso di aziende che hanno menzionato questa frase in due anni, ed era inferiore alle medie di cinque e dieci anni.

Calendario settimanale

Lunedi

Dati economici: Previsioni di inflazione a un anno della Fed di New York, febbraio (in precedenza 3%)

Profitti: Asana (ASAN), Casey (CASY), Oracle (ORCL), Vail Resorts (MTN)

Martedì

Dati economici: Ottimismo delle piccole imprese NFIB, febbraio (89,9 in precedenza) IPC, mensile, febbraio (+0,4% previsto, +0,3% in precedenza); IPC core, su base mensile, febbraio (+0,3% previsto, +0,4% il precedente); IPC, su base annua, febbraio (+3,1% previsto, +3,1% precedente); IPC core, su base annua, febbraio (+3,7% previsto, +3,9% in precedenza); Retribuzione oraria media reale, su base annua, febbraio (+1,4% in precedenza)

Profitti: Allbirds (BIRD), Clover (CLOV), Kohl's (KSS), Manchester United (MANU), On Holdings (ONON)

Mercoledì

Dati economici: Richieste di mutui MBA, settimana terminata l'8 marzo (+9,7%)

Profitti: Dollar Tree (DLTR), Lennar (LEN), Vera Bradley (VRA), Williams Sonoma (WSM)

Giovedì

Dati economici: richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, settimana terminata il 9 marzo (in precedenza 217.000); Vendite al dettaglio, su base mensile, febbraio (+0,8% previsto, -0,8% il precedente); Vendite al dettaglio escluse automobili e gas, febbraio (+0,2% previsto, -0,5% in precedenza); Indice dei prezzi alla produzione, mensile, febbraio (+0,3% previsto, +0,3% il precedente); Indice dei prezzi alla produzione, a/a, febbraio (+0,9% in precedenza)

Profitti: Adobe (ORCL), Blink (BLNK), Build-A-Bear (BBW), Dollar General (DG), Dick's Sporting Goods (DKS), Ulta Beauty (ULTA)

Venerdì

Dati economici: Fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, lettura preliminare di marzo (77,0 previsto, precedente 76,9); Prezzi delle importazioni, mensili, febbraio (+0,2% previsto, +0,8% il precedente); Prezzi delle esportazioni, mensili, febbraio (+0,1% previsto, +0,8 il precedente); Produzione industriale, mensile, febbraio (+0,0% previsto, -0,1% precedente)

Profitti: Non sono stati identificati profitti degni di nota per l'emissione.

Josh Schaeffer è un giornalista di Yahoo Finance. Seguitelo su X @_joshschafer.

Clicca qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, compresi gli eventi di movimento dei titoli

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza