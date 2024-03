Trump è esplicito nel dire che gli Oscar sono “davvero pessimi politicamente”.

Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. “Uno spettacolo davvero brutto dal punto di vista politico stasera, e lo è stato per anni: sconnesso, noioso e molto ingiusto”, ha detto l'ex presidente Donald Trump degli Oscar di quest'anno. Jabin Botsford/The Washington Post tramite Getty Images; Jason Armond/Los Angeles Times tramite Getty Images

Donald Trump ha avuto una storia di tuffi agli Oscar.

Anche lui non ha potuto resistere alla tentazione di pubblicare post sullo spettacolo di domenica.

“Uno spettacolo molto brutto e politicamente corretto stasera”, ha detto Trump su Truth Social. posta.

Si può dire con certezza che l'ex presidente Donald Trump non ha apprezzato gli Oscar di quest'anno.

“Uno spettacolo politicamente davvero brutto stasera, e lo è stato per anni: sconnesso, noioso e molto ingiusto”, ha detto Trump degli Oscar sulla rivista Truth Social. posta Domenica.

E poi: “Perché non danno gli Oscar a chi li merita? Forse così il loro pubblico e gli ascolti televisivi torneranno dal basso”.

Oltre a concedersi i premi, Trump ha anche posato per le foto del presentatore di quest'anno, Jimmy Kimmel.

Trump ha detto in precedenza nel suo post: “C'è stato un presentatore peggiore di Jimmy Kimmel agli Oscar? La sua apertura è stata come quella di una persona inferiore alla media che si sforza di essere qualcosa che non è, e non lo sarà mai”.

File multimediali non supportati da AMP.

Fare clic per l'esperienza mobile completa.

La feroce recensione di Trump nei confronti di Kimmel e la cerimonia di quest'anno non sono passate inosservate. Il conduttore del talk show notturno ha applaudito Trump verso la fine della cerimonia.

“Grazie, presidente Trump. Grazie per la visione. Sono sorpreso che tu sia ancora… non hai superato la tua pena detentiva?” Kimmel Egli ha detto Dopo aver letto il post Truth Social di Trump.

Questa non è la prima volta che Trump critica la cerimonia di premiazione. Nel 2018, quando Trump era ancora in carica, criticò la cerimonia di quell’anno e affermò che si trattava degli “Oscar con il punteggio più basso della storia”.

“Il problema è che non abbiamo più stelle, tranne il tuo capo (scherzavo, ovviamente)!” Carta vincente libri Su X.

Nel 2021, Trump ha emesso un dichiarazione Ha fornito alcune raccomandazioni su come gli Oscar potrebbero aumentare le loro valutazioni.

“Torna indietro di 15 anni, guarda la formula che usavano allora e cambia il nome in Academy Awards”, ha detto Trump. “Non essere politicamente corretto e noioso, fallo bene. Inoltre, diventa un grande ospite”.

Trump non è stato l'unico a rifiutare i premi di quest'anno. Anche il miliardario Elon Musk è andato a X per festeggiare gli Oscar. Musk ha detto che gli Oscar erano…diluito,“E il premio”Non è più rispettato.“

“Vincere un Oscar ora significa che hai vinto il concorso del risveglio”, Musk. Scritto su X Domenica.

I rappresentanti di Trump non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento di Business Insider inviata al di fuori del normale orario lavorativo.