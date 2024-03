SB4: La Corte Suprema blocca nuovamente la legge del Texas che consente alla polizia di arrestare gli immigrati

I sondaggi mostrano che gli americani sono sempre più preoccupati per l’immigrazione e per la gestione del confine tra Stati Uniti e Messico.

Questa sarebbe una delle procedure di immigrazione più difficili in qualsiasi stato degli Stati Uniti.

Almeno 6,3 milioni di immigrati sono entrati illegalmente negli Stati Uniti da quando Biden è entrato in carica nel 2021.

Nella sentenza di lunedì, la Corte Suprema ha imposto una sospensione esecutiva, il che significa che l'SB4 non può essere applicato mentre si svolgono gli appelli urgenti dell'amministrazione Biden e di altri sfidanti.

Le sanzioni per il rientro illegale in Texas possono arrivare fino a 20 anni di carcere, a seconda dell'immigrazione e della storia criminale di una persona.

L'SB4 è stato convertito in legge dal governatore del Texas Greg Abbott a dicembre. Inizialmente era prevista l’entrata in vigore il 5 marzo, ma è stata ripetutamente bloccata a causa delle controversie in corso.