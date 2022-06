Liam Neeson parla del suo film “Star Wars Qui-Gon Jinn Return” – The Hollywood Reporter

[This story contains spoilers for Obi-Wan Kenobi.]

Qui-Gon Jinn è tornato.

Guerre stellari I fan erano sul pavimento mercoledì quando Liam Neeson È tornato in una galassia molto, molto lontana nel finale della serie Obi-Wan Kenobi su Disney+.

Negli ultimi istanti di Guerre stellari Miniserie, Neeson è tornato nel franchise per la prima volta da allora Star Wars: Episodio Uno – La minaccia fantasma (1999) nel ruolo del Cavaliere Jedi Qui-Gon Jinn (in forma live action; ha anche doppiato il personaggio in Star Wars: Guerre dei Cloni). Era stato deriso sin dal primo episodio che Qui-Gon potesse apparire, ma non c’era alcuna garanzia. Dato il tempo trascorso dall’ultima volta che Neeson ha interpretato il personaggio, è difficile dire quanto gli importi di indossare di nuovo una veste da Jedi.

L’attore candidato all’Oscar ha dichiarato: Il giornalista di Hollywood Ha deciso di tornare al franchise per una serie di motivi.

“Non voglio assolutamente che nessun altro interpreti Qui-Gon Jinn e volevo mostrare il mio rispetto per George [Lucas] E questo mondo mitico che ha creato”, ha detto Neeson THR. “Oltre a Iwan [McGregor] È un amico e mi è piaciuto molto lavorare con lui pericolo fantasma 25 anni fa”.

Ewan McGregor (A sinistra) William Neeson in Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma (1999).

Lucasfilm Ltd. / Collezione Per gentile concessione di Everett

Nel film del 1999, Qui-Gon è il maestro di Obi-Wan e, attraverso una serie di eventi, il marito di Jedi trova Anakin Skywalker (Jake Lloyd) su Tatooine. Subito dopo aver aiutato a garantire la libertà di Anakin, Qui-Gon viene ucciso durante un duello con la spada laser con Darth Maul (Ray Park).

Neeson ha notato negli anni passati di essere sempre stato un fan del film e si è sintonizzato sulle critiche iniziali, che da allora si sono placate, con una generazione di fan molto affezionata al film. pericolo fantasmaE il attacco clone E il La vendetta dei Sith.

“Mi piace [Phantom Menace]Neeson ha detto ad Andy Cohen sul canale radiofonico SiriusXM di Andy nel 2020. “Ne sono così orgoglioso e orgoglioso di farne parte. Devo essere serio. Devo suonare con quelle fantastiche lampade e cose del genere. È stato fantastico, Andy, lo era davvero”.

Per quanto riguarda il ritorno di Neeson nel franchise, i fan hanno atteso con impazienza da quando Yoda (Frank Oz) ha detto a Obi-Wan in La vendetta dei Sith Che gli avrebbe insegnato a comunicare con lo spettro del potere del suo defunto maestro. Mercoledì, quel seme che è stato seminato è finalmente sbocciato.

Intero Obi-Wan Kenobi La serie è ora in streaming su Disney+.