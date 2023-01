Il James Webb Telescope rivela galassie proibite miliardi di anni fa

Per la prima volta, nuove foto da Telescopio spaziale James Webb Le galassie barrate dalle stelle sono state rivelate in un momento in cui l’universo aveva un quarto della sua età attuale.

Le barre stellari sono caratteristiche allungate delle stelle che si estendono dai centri delle galassie ai loro dischi esterni. Trasportano il gas nelle regioni centrali, il che favorisce la formazione stellare.

In una dichiarazione dell’Università del Texas, ha affermato che la scoperta di galassie barrate richiederà agli scienziati di adattare le loro teorie sull’evoluzione delle galassie e osserva che il telescopio spaziale Hubble non ha mai rilevato barre in età così giovane.

Ad esempio, mentre la galassia EGS-23205 appare sfocata nell’immagine di Hubble, l’immagine di Webb è più definita, rivelando una chiara galassia a spirale starbar.

Il James Webb Space Telescope ha uno specchio più grande, che gli conferisce una maggiore capacità di raccolta della luce e gli consente di vedere più lontano con una risoluzione più elevata.

come note Le lunghezze d’onda dell’infrarosso sono più lunghe che in HubblePuò anche vedere meglio attraverso la polvere.

“Ho dato un’occhiata a questi dati e ho detto: ‘Stiamo abbandonando tutto il resto! indagine (CEERS).

Anche un’altra galassia, EGS-24268, ha circa 11 miliardi di anni, facendo sì che due galassie proibite esistano più indietro nel tempo di quanto scoperto in precedenza.

Il gruppo internazionale di ricercatori ha evidenziato queste galassie e ha mostrato esempi di altre quattro risalenti a più di 8 miliardi di anni fa in un articolo sull’Astrophysical Journal Letters.

Due studenti universitari hanno svolto un ruolo visivo importante Sfoglia centinaia di galassie E cerca quelli che possono essere analizzati con un approccio matematico più rigoroso.

Anche le barre aiutano a formare buchi neri supermassicci Nei centri delle galassie, dirigendo il gas in parte.

L’esistenza di queste canne sfida i modelli teorici, ha affermato l’università, e il team testerà diversi modelli in un lavoro aggiuntivo.

“Questo rilevamento precoce delle barre significa che i modelli di evoluzione delle galassie ora hanno un nuovo percorso attraverso le barre per accelerare la produzione di nuove stelle nelle prime epoche”, ha detto Jogee.