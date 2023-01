Capi contro Raiders: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, momenti salienti e analisi per la partita della settimana 18 di sabato

I Kansas City Chiefs stanno facendo la loro parte per assicurarsi una testa di serie nella AFC e guidare i Las Vegas Raiders 24-3 all’intervallo. Patrick Mahomes è 14 su 17 per 175 yard nel primo tempo mentre corre per 16 yard, Il che gli dà il maggior numero di yard in una sola stagione nella storia della NFL. Mahomes ha superato Drew Brees per il record di tutti i tempi (Brees ne aveva 5.562 nel 2011).

Travis Kelce è anche a 96 yard dal suo record di passaggi in una sola stagione per aver ricevuto yard per tight end (1.416). Kelsey ha avuto tre prese per 21 yard nel primo tempo.

I Chiefs hanno iniziato presto con un passaggio di 67 yard da Mahomes a Justin Watson nella seconda giocata della partita. Mahomes ha scoperto che McKinnon ha segnato alcuni punti due yard più tardi per dare a Kansas City un vantaggio di 7-0 con solo 2:02 rimasti nel gioco. Kadarius Toney ha concluso un drive di 98 yard con una corsa di touchdown di 11 yard per costruire il vantaggio di Kansas City sul 21-3 a 49 secondi dalla fine del primo tempo. Tony guida i Chiefs con 26 yard in corsa. Anche Ronald Jones ha segnato da due yard nel primo tempo per il Kansas.

I Raiders hanno anche alcune pietre miliari per cui giocare, dato che Josh Jacobs potrebbe diventare il primo giocatore dei Raiders a vincere un titolo di campionato su corsa da Marcus Allen nel 1985. Davante Adams ha 11 catture prima di battere il record di franchigia per i ricevimenti 2020. ) e due touchdown in ricezione prima di pareggiare il record di touchdown in ricezione della franchigia (Art Powell ne aveva 16 nel 1963). Adams ha due prese per 21 yard nel primo tempo mentre Jacobs ha 10 carry per 20 yard.

I Chiefs bloccheranno la testa di serie o i Raiders torneranno da questo enorme deficit? Tienila fissata al live blog qui sotto per ricevere tutti gli aggiornamenti e le analisi in tempo reale da questo blog nella seconda metà!