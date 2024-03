Il lancio del Falcon 9 di SpaceX a Cape Town è stato rinviato giovedì sera

Brevard Space Coast SpaceX ULA Siti di lancio di razzi della NASA Un rapido sguardo ai lanci di razzi da diversi siti di lancio di Brevard.

Nota dell'editore: per una copertura aggiornata del tentativo di lancio di SpaceX di venerdì (rinviato da mercoledì e giovedì), fare clic qui.

SpaceX ha annullato il previsto lancio del Falcon 9 Starlink dal Kennedy Space Center per la seconda notte consecutiva.

L'azienda sta esaminando un problema con i bracci portanti. Questa è la struttura che mantiene il razzo in posizione verticale. Dovrebbe essere ritirato prima del lancio. SpaceX afferma che tutto il resto sembra essere in buone condizioni.

Il prossimo tentativo di lancio potrebbe avvenire già venerdì.

Il problema di giovedì sera arriva dopo una giornata emozionante per SpaceX. Non solo era il loro 22° anniversario, ma hanno anche celebrato il successo del volo della navicella spaziale di prova da Boca Chica, in Texas.

Lo scrub di giovedì è stato il secondo consecutivo per questa missione. Mercoledì sera non hanno fornito alcuna motivazione per lo scrub.

Quando decollerà, Falcon 9 schiererà una serie di satelliti Internet Starlink, posizionati all'interno della fascia in cima al razzo alto 230 piedi.

Spettatori di Brevard: SpaceX Starlink Mission 6-44: dove guardare il lancio del Falcon 9 da Cape Canaveral

Non sono previsti boom sonici locali. Dopo aver volato verso il cielo lungo una traiettoria sud-est, il primo stadio del razzo mirerà ad atterrare su una nave drone in mare 8 minuti e mezzo dopo il decollo.

19:28

Sembra che SpaceX farà pulizia stasera. Una volta iniziato il conto alla rovescia di SpaceX, qualsiasi pausa forza la cancellazione automatica.

SpaceX ha posticipato il lancio e annuncerà presto un nuovo giorno/orario di lancio.

19:10

Il flusso live di SpaceX è diventato silenzioso. La finestra di lancio è ancora attiva fino alle 22:40. Aspettiamo aggiornamenti.

19:05

SpaceX ha annunciato la sospensione del conto alla rovescia. Aspettiamo maggiori informazioni. La finestra di lancio continua fino alle 22:40.

19:02

T-2 minuti! Guarda il live streaming di SpaceX qui sopra.

19:00

Tutto sembra a posto. Al momento abbiamo meno di 5 minuti per decollare! Se non stai guardando, faresti meglio a sbrigarti!

18:54

Ora siamo a T-10 minuti. Se stai andando fuori a guardare, ora è il momento!

18:48

Dovrebbe essere avviata la seconda fase di carico di ossigeno liquido. Tutto è ancora nei tempi previsti.

18:44

Tutto è ancora nominale per il lancio di stasera. Il decollo è ancora fissato per le 19:04 e lo sfiato è iniziato.

18:33

SpaceX ha annunciato che è in corso il processo di caricamento del propellente.

18:30

Dopo il lancio, Falcon9 atterrerà sulla nave drone “Shortfall of Gravitas”. Nel frattempo le carene atterreranno sotto il paracadute e verranno recuperate.

18:14

Successivamente, SpaceX effettuerà una chiamata “go/no-go” stasera alle 38:38. Ci sono molte opportunità di riserva, ma il sole splende sulla Space Coast.

18:02

L'ultimo check-in meteorologico del 45° Space Weather Squadron prevedeva che il tempo sarebbe stato bello al 95%. Attualmente sulla Space Coast il cielo è azzurro e non c'è traccia di nubi temporalesche.

17:44

Questo sarà il 19° volo del razzo Falcon9. Questa è la stessa missione che ha lanciato l’equipaggio dell’Inspiration4 nel 2021, la prima missione interamente civile in orbita.

17:20

SpaceX spera di celebrare il suo 22esimo compleanno con due lanci di successo in un giorno. Dopo che Starship avrà raggiunto lo spazio con il suo terzo volo di prova, SpaceX spera in un lancio riuscito dei satelliti Starlink stasera da Cape Canaveral.

Per le ultime notizie e il programma di lancio dal KSC e dalla Cape Canaveral Space Force Station, visitare floridatoday.com/space.

Rick Neil È il corrispondente spaziale di Florida Today (per altre sue storie, clicca qui.) Chiama Neale al 321-242-3638 o Rneale@floridatoday.com. Twitter/X: @Rick Neal1

Lo spazio è importante per noi, motivo per cui lavoriamo per fornire la massima copertura dell'industria e delle operazioni di lancio in Florida. Questo tipo di giornalismo richiede tempo e risorse. Per favore sostenetelo iscrivendovi qui.