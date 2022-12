Come gli astronauti festeggiano il Natale nello spazio: le foto delle vacanze sono fuori dal mondo

A più di 200 miglia sopra la superficie terrestre, gli astronauti si stanno godendo una celebrazione natalizia fuori dal mondo.

Gli eroi che viaggiano nello spazio possono aver trascorso molte vacanze lontano da amici e familiari, ma hanno portato gioia nei loro angusti alloggi con alberi di Natale, calze appese alle porte e un ceppo natalizio esposto all’interno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) .

La missione dell’Apollo 8 nel 1968 fu il primo equipaggio ad andare in vacanza nello spazio e viene celebrata trasmettendo a casa la prima immagine della Terra, insieme a una trasmissione in diretta la mattina della vigilia di Natale.

Il comandante Frank Borman ha parlato durante la trasmissione, descrivendo la Luna come “vasta”, “solitaria” e “proibita”, ma “ti rende molto consapevole di ciò che hai sulla Terra”.

Cinque anni dopo, gli umani hanno celebrato la loro prima vacanza a bordo di una stazione spaziale.

Tre membri dell’equipaggio della missione Skylab 4 del 1973, una piattaforma di ricerca in orbita terrestre bassa, costruirono un albero di Natale utilizzando contenitori di cibo avanzati, lo rifinirono con adesivi colorati come ornamenti e lo sormontarono con ritagli di cartone a forma di cometa.

Da allora questa tradizione è continuata per decenni mentre gli astronauti trascorrono le loro vacanze cantando canti natalizi, scambiandosi doni e guardando film delle vacanze nella speranza di portare un po’ di allegria all’ultima frontiera.

Rockin’ Around the Christmas Tree: i rami degli alberi temporanei sono stati attaccati a un palo ancorato al suolo poiché non c’è gravità all’interno della stazione. E sopra c’erano pezzi di cartone a forma di cometa