Gli Eagles ingaggiano l'ex linebacker del Bucs Pro Bowl Devin White – NBC Sports Philadelphia

Oh, qualcuno ha detto che gli Eagles hanno bisogno di un linebacker?

Howie stava ascoltando.

Giovedì sera gli Eagles hanno concordato con l'ex linebacker del Pro Bowl Devin White un contratto di free agency di un anno del valore massimo di 7,5 milioni di dollari, incentivi inclusi. La mossa è stata segnalata per la prima volta da Adam Schefter di ESPN e confermata da NBC Sports Philadelphia.

White, che ha appena compiuto 26 anni il mese scorso, è stata la quinta scelta nel draft 2019 e titolare per cinque anni dei Buccaneers. Ed erano le 2Seconda abbreviazione-All-Pro team nel 2020 e ha partecipato al Pro Bowl nel 2021.

White faceva parte della squadra dei Buccaneers che batté i Chiefs nel Super Bowl LV a Tampa e giocò anche nelle vittorie nei playoff sugli Eagles nel 2021 e nel 2023.

Anche se è solo un contratto di un anno, è comunque una mossa importante per un direttore generale che raramente spende più del salario minimo per i centrocampisti senza palla. Il più recente è stato Nigel Bradham, che ha ricevuto un'estensione quinquennale da 40 milioni di dollari nel 2018. Ha giocato solo due di quelle stagioni.

In cinque stagioni a Tampa, White ha iniziato 76 delle 83 partite possibili e ha avuto tre intercettazioni, 21 deviazioni di passaggi, 23 licenziamenti, 566 contrasti, 40 contrasti per sconfitta e 64 valide quarterback.

Una delle sue due intercettazioni lo scorso anno avvenne nella terza settimana contro Jalen Hurts all'interno della linea delle 20 yard dei Bucs in una partita vinta dagli Eagles 25-11 a Tampa.

Se non avresti mai pensato di vedere un'offseason in cui Roseman avrebbe speso soldi per un running back del Pro Bowl e un quarterback del Pro Bowl, unisciti alla fila.

Ma tempi disperati richiedono misure disperate e, dopo il crollo degli Eagles lo scorso anno, Roseman sapeva che era giunto il momento di fare alcune cose in modo diverso rispetto agli anni passati.

Lunedì, gli Eagles hanno concordato i termini di un contratto triennale da 37,75 milioni di dollari con Saquon Barkley, il primo contratto a lungo termine e con grandi somme dato a Roseman da quando ha prolungato LeSean McCoy nel 2012.

White ha richiesto uno scambio prima del ritiro la scorsa estate dopo che lui e i Bucs non erano stati in grado di negoziare un nuovo contratto. Ma con i Bucs sul 2-0 a fine settembre, la sua idea cambiò.

“È così divertente far parte di questa difesa”, ha scritto sui social media. “Sono stupido per aver cercato di andarmene!”

Prendi sempre i voti Pro Football Focus con le pinze, ma l'anno scorso White si è classificato 64esimosì Tra i 66 linebacker senza palla che hanno giocato almeno 500 snap, il voto complessivo è 46,0.

Ma gli Eagles hanno un disperato bisogno dell'aiuto dei linebacker dopo aver giocato con sei titolari l'anno scorso: Nicolas Morrow (12 titolari), Zach Cunningham (10 titolari), Nakobi Dean (quattro titolari), Shaquille Leonard (tre titolari), Christian Ellis e Ben VanSumren. (Una partenza). Di quel gruppo, solo Dean e VanSumeren sono attualmente nel roster.

Lo scorso anno gli Eagles si sono classificati in fondo in quasi tutte le categorie difensive, compresi i punti concessi (30sì25,6 a partita), yard (31strada253 a partita), yard totali (356 a partita), primi down (21 a partita, 29sì) e 3Ricerca e sviluppo– Trasferimenti inferiori (30sì48%).

Gli Eagles non avevano un linebacker senza palla al Pro Bowl dai tempi di Jeremiah Trotter nel 2004.

White è la quarta aggiunta difensiva che Roseman ha apportato da lunedì. Gli Eagles hanno firmato un contratto triennale con l'edge rusher Bryce Huff da 51 milioni di dollari, con il giocatore degli special team Zach Baum con un contratto di un anno e con il linebacker Chauncey Gardner-Johnson con un contratto triennale del valore di 33 milioni di dollari. ha firmato con Brandon Graham un contratto di un anno.

Le loro perdite difensive finora includono Fletcher Cox, che si è ritirato, e i difensori Kevin Byard e Avonte Maddox, che sono stati rilasciati. Morrow firmò con i Bills, anche se gli Eagles non avevano interesse a riportarlo indietro.

In attacco, gli Eagles ingaggiarono il guardalinee interno Matt Hennessy e il ricevitore DeVante Parker oltre a Barkley.

