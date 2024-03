Mankind Divided è disponibile gratuitamente su PC questa settimana

L'Epic Games Store offre giochi gratuiti ogni settimana, alcuni dei quali sono migliori di altri. Per esempio, Uno dei giochi gratuiti di gennaio Era un eccellente gioco di azione e avventura dello sviluppatore Eidos-Montréal Guardiani della GalassiaMentre febbraio è stato testimone Un paio di Lui cade I giochi salgono a $ 0. In questo momento, uno dei giochi gratuiti disponibili è il fantastico gioco di ruolo fantascientifico del 2016, Deus Ex: L'umanità divisa.

Se sei Vai all'Epic Games Store Ora puoi ottenere lo sparatutto stealth in prima persona di Eidos-Montréal con uno sconto di cinque dita. Tutto ciò di cui hai bisogno è un account e boom, questa gemma stellare è tua. Non è l'unico gioco che puoi ottenere gratuitamente, poiché EGS distribuisce anche il surreale puzzle game il ponte Per $ 0. Entrambi i giochi sono disponibili gratuitamente fino al 21 marzo.

Deus Ex: L'umanità divisa È il seguito di 2011 Rivoluzione umana. Ancora una volta, ti mette nei panni del super hacker Adam Jensen, poiché hai il compito di smascherare gli Illuminati, un'enorme società che controlla le cose dietro le quinte. Il gioco combina elementi di sparatutto in prima persona, azione furtiva e sistemi di gioco di ruolo in un pacchetto che è stato considerato dalla critica e dai fan un'eccellente simulazione coinvolgente. KotakuRecensione speciale Ha condiviso questo sentimento, dicendo che qualunque siano le battute d'arresto subite dal gioco, la complessa danza tra i suoi meccanismi le supera:

Nonostante i suoi vari difetti… L'umanità è divisa Resta un degno seguito di Rivoluzione umana E uno dei segnali più chiari finora che la simulazione immersiva è tornata in cima alla classifica dei giochi. […] Sto ancora giocando, e più gioco mi diverto. Potrei chiedere qualcosa in più.

Una volta arrivato il 21 marzo, questi due giochi saranno sostituiti dal simulatore di pesca open-world di Expansive Worlds. Il richiamo della foresta: il cacciatore Un romanzo visivo di azione e avventura di Terrible Posture Games Doni invincibili: Mais EveEntrambi saranno disponibili dal 21 al 28 marzo.