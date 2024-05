Il nuovo spot pubblicitario dell’iPad di Apple lascia la creatività del pubblico… piatta

Quando Steve Jobs tornò in Apple nel 1997 dopo 12 anni di assenza, cercò di riconquistare la magia del marketing. Lui e Lee Clow, il designer pubblicitario dietro il trailer “1984”, hanno sviluppato insieme “Cambia il tuo modo di pensare” campagna. Ha aperto la strada ai popolari siti “Ottieni un Mac”, che includono Mac e PCe l’originale Pubblicità dell’iPhoneche mostrava le persone nei film classici e nei programmi TV che prendevano il telefono e dicevano “ciao”.

Il marketing di Apple ha presentato i suoi prodotti come facili da usare. PC e telefoni Android sono stati descritti come dispositivi per manager aziendali che lavorano su fogli di calcolo, mentre Mac e iPhone erano strumenti per montatori, fotografi e scrittori.

Ma la pubblicità di Apple è stata irregolare negli ultimi dieci anni circa. Lui lei Ha conquistato la campagna del 2012 Che ha messo in mostra i “geni” dell’Apple Store sugli aerei. I critici successivamente liquidarono un locale intitolato “Designed by Apple in California” come “impotente“.

Sulla scia di questi passi falsi, Cook ha spostato la supervisione della pubblicità da Phil Schiller, direttore marketing di lunga data dell’azienda, a Tore Mehren, ex presidente e direttore creativo di Gray, l’agenzia pubblicitaria che ha creato la piccola società di e-commerce.

Sotto la guida di Myhren, entrato a far parte del gruppo nel 2016, Apple ha sviluppato alcuni dei suoi annunci con il proprio team creativo e altri in collaborazione con un’agenzia esterna, Media Arts Lab. È stato premiato ai Cannes Lions Awards, l’evento più importante del settore pubblicitario, per uno spot sugli AirPods chiamato “Bounce”, che mostrava un uomo che saltava su un marciapiede mentre ascoltava musica. L’anno scorso, Apple è stata nominata Marchio creativo dell’anno per la sua pubblicità “RIP Leon”, in cui un uomo inviava un messaggio sull’iPhone dicendo che una lucertola affidata alle sue cure era morta, per poi cancellarlo quando la lucertola improvvisamente si ribaltava dalla schiena.