Confermate le date di uscita su Switch di Paper Mario: Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2 HD

Le persone possono calmarsi ora riguardo al fatto che Nintendo ha avuto un anno lento? Nintendo rilascia ancora in media una nuova versione first party ogni mese (Mario vs DK, Another Code, Princess Peach Showtime, Endless Ocean, TTYD, Luigi's Mansion 2) e riceviamo anche tantissimi fantastici giochi di terze parti. Nintendo non caricherebbe tutto questo nella prima metà dell'anno a meno che non avesse ancora qualcosa di grosso nella seconda metà.

L'anno è ancora migliore del 2018, quando gli unici giochi Nintendo erano un mediocre gioco di Kirby, un gioco di Mario Tennis incompleto, un gioco di Mario Party controverso con solo pochi pannelli e porting diretti di Tropical Freeze e Captain Toad senza nuovi contenuti sostanziali. Tutto. . Questo è stato tutto l'anno. La sua unica salvezza è stata Smash Ultimate, arrivato molto tardi nel corso dell'anno ed è stato praticamente il gioco del 2019.

A Nintendo piace sempre giocare le sue carte nascoste, quindi anche se quest'anno non avremo uno Switch 2, non sono affatto preoccupato per il resto dell'anno. L'ultimo gioco che conosciamo uscirà a giugno e probabilmente avremo una versione live quel mese per mostrarci cos'altro c'è in serbo. Ora è il momento giusto per porting/remake facili e per il ripristino di titoli di nicchia.

Penso che quest'anno potremmo ancora avere Rythm Heaven, Wind Waker + Twilight Princess, Metroid Prime 2 e 3, una rimasterizzazione di Chibi-Robo 1 e 2, una rimasterizzazione di Kid Icarus Uspiring e forse anche un nuovo gioco Wario Land (anche se … È chiaro che Good Feel non lo svilupperà (forse WayForward, dal momento che Nintendo si fidava abbastanza di loro da realizzare Advance Wars). Probabilmente otterremo qualcosa anche da Kirby, motivo per cui sto anticipando un gioco Battle Royale free-to-play esclusivo di NSO.