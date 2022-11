HARVESTELLA Dettagli del Dungeon Quietus, Funzione Lunamante, Connessioni per Cucinare e Bambole Conellu

editore Square Enix e sviluppatore filo elettrico sotto carico Hanno rilasciato nuove informazioni e schermate a vita simulazione RPG d’azione HarvestilàPresentazione di Quietus Dungeon, colorelavoro di supervisore, cucinando Consegna e Bambole Conellu.

Ottieni i dettagli di seguito.

■ Avventura: Quietus Dungeon Un dungeon in cui puoi entrare solo durante Quietus, che visiti quando le stagioni cambiano. Si accede al dungeon dall’interno attraverso un pozzo piuttosto strano… Sconfiggi i temibili nemici che ti aspettano su ogni piano e spingi ulteriormente nelle profondità del dungeon. Entra nel sotterraneo profondo da un pozzo in un certo luogo… ■ Avventura: lavoro I lavori hanno armi uniche e usano abilità speciali. Reclutando un personaggio con un lavoro specifico, anche l’eroe che il giocatore controlla potrà utilizzare lo stesso lavoro. Lunamante Job eccelle negli attacchi magici massicci e indebolisce i nemici. Può effettuare attacchi che sfruttano l’enorme massa del pianeta. ■ vita quotidiana: consegna di cucina Residenti di diverse città che visiti durante il tuo soggiorno cospirazione Potrebbe esserti chiesto di cucinare un piatto particolare. Preparando il piatto desiderato, puoi guadagnare una serie di premi tra cui denaro e nuove ricette. ■ Colleziona le bambole Conellu In una certa città, una panchina si trova in una posizione tranquilla. Si dice che il proprietario di questa tana, il capo Conellu, scambierà tutte le bambole Conellu che trovi e le consegnerà con alcune cose interessanti. Le bambole Conellu vagano in ogni tipo di luogo, in giro per le città o nei sotterranei. Prendili e richiedi la tua ricompensa al Presidente Cunillo!

Harvestilà programmato per uscire converte E il computer Attraverso vapore Il 4 novembre in giro per il mondo. È ora disponibile una demo dello Switch. Leggi di più sul gioco quiE il quiE il quiE il quiE il qui.

Visualizza gli screenshot nella galleria.