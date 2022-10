Le azioni Apple stanno aumentando, sulla buona strada per il suo giorno migliore dal 2020

Il CEO di Apple Tim Cook visita il negozio Apple Fifth Avenue per lanciare l’Apple iPhone 14, New York City, 16 settembre 2022.

mela Il titolo è aumentato di oltre il 7% venerdì successivo Rendicontazione degli utili del trimestre a settembre Che ha superato di poco le aspettative su ricavi e profitti e ha mostrato che la domanda globale per i suoi dispositivi premium rimane elevata.

Se continua fino alla chiusura, sarà il giorno migliore per i titoli Apple da aprile 2020. Apple è stato il secondo titolo con le migliori performance nell’indice industriale Dow Jones dietro di esso. Intel Corporation Venerdì.

L’aumento arriva dopo una settimana mista di guadagni per le principali società tecnologiche, come morto E il l’alfabeto Ha mostrato segnali di debolezza derivanti dalle condizioni macroeconomiche che hanno penalizzato il mercato della pubblicità digitale. Alphabet Stock è aumentato di meno del 3% e il Meta Index è aumentato di meno dell’1% venerdì. Entrambi hanno avuto grandi successi all’inizio della settimana.

Le azioni Amazon sono scese del 9% venerdì Dopo aver dato una cattiva guida per un quarto della vacanza.

Sebbene Apple abbia notato una crescita lenta nel trimestre in corso e una debolezza nella sua attività di servizi redditizia, gli analisti lo sono stati Generalmente positivo sui risultati dell’azienda.

Le vendite di Apple sono cresciute dell’8% durante il trimestre di settembre, pur mantenendo le vendite pandemia di malattia da virus corona La serie di crescita trimestrale è viva.

Il business dei Mac dell’azienda è cresciuto del 25% anche se le vendite di PC di altri marchi di tutto il mondo sono diminuite.

Apple ha notato che la domanda di computer e telefoni premium rimane forte.

Sebbene i risultati di Apple non siano stati molto più forti del previsto da Wall Street, l’azienda è sempre più Sembra un rifugio sicuro per gli investitori Cerca titoli di alta qualità per contrastare una possibile recessione con tassi di interesse in aumento.

“A volte i risultati immediati sono più eccitanti”, ha scritto l’analista di JPMorgan Samik Chatterjee in una nota venerdì.

Ha affermato che la resilienza nel trimestre di Apple è stata degna di nota perché la società continua a far crescere le vendite anche in presenza di fattori macroeconomici difficili come un dollaro forte, pur mantenendo alti i suoi margini.