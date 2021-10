CDC sta monitorando da vicino la variante Covit-19 “Delta Plus”

Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, la dott.ssa Rochelle Valensky ha dichiarato domenica che l’agenzia è “molto attenta” Tracciare un nuovo additivo COVID-19, Conosciuto anche come Delta Plus.

Valensky ha affermato che un sottordine del tipo delta altamente contagioso, noto come AY.4.2, è stato sul loro radar da quando si è diffuso in tutto il Regno Unito.

“Lo esaminiamo con molta attenzione. Abbiamo alcuni casi negli Stati Uniti, ma non è stato preso come nel Regno Unito”, ha detto Walensky. Detto su Meet the Press della NBC.

Ma Valensky ha sottolineato che, nonostante il numero crescente di casi nel Regno Unito, non è stato ancora determinato se il nuovo substrato sia altamente contagioso o resistente ai vaccini.

“Ha molte mutazioni nella proteina spike che non abbiamo ancora visto nell’aumento del metabolismo o nella riduzione dell’efficacia dei nostri vaccini o trattamenti”, ha detto.

Secondo la dott.ssa Rochelle Walenski, “Delta Plus” è collegato ai casi di Covid-19 in rapida crescita nel Regno Unito. Scott Olson/Getty Images

Valensky ha detto che non si aspettava che il nuovo sottosuolo si diffondesse a causa del divieto di viaggiare dall’Europa.

“Non ce lo aspettavamo ora. Seguiamo la scienza con molta attenzione, ma non ce lo aspettiamo né lo vediamo ora”, ha detto.