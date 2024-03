Dave afferma che l'aggiornamento 1.6 di Stardew Valley include un'importante revisione della spada

Eric “ConcernedApe” Barone, lo sviluppatore di questo rilassante simulatore agricolo Stardew Valleyadotta un approccio diverso al prossimo aggiornamento 1.6 del gioco pubblicazione Il 19 marzo. La maggior parte degli sviluppatori probabilmente metterà insieme un trailer o si assicurerà di includere il proprio aggiornamento con alcune clip salienti di un grande editore. Stardew Valley È un gioco abbastanza grande a questo punto che probabilmente potrebbero assicurarsi un posto su Nintendo Direct solo per i loro aggiornamenti, se lo volessero. Invece, lo twittano.

Ho iniziato qualche giorno fa con la fruttuosa notizia di Aggiornamento per gli alberi da frutto, ConcernedApe condivideva occasionalmente una riga perduta di note sulla patch per l'aggiornamento 1.6 di Stardew in scatola, e la comunità divorava ogni boccone che riusciva a ottenere. Il giorno dopo che gli alberi da frutto hanno inviato banane a tutti, ConcernedApe ha fatto seguito con un aggiornamento più ampio che ha confermato la teoria dei fan a lungo sospettata secondo cui… La raccolta dei raccolti in una certa direzione era più veloce Chi altro? Ora hanno confermato un'altra teoria a lungo sospettata: le oscillazioni della spada verso il basso mettono i giocatori in una posizione di svantaggio e il prossimo aggiornamento risolverà questo problema.

Secondo ConcernedApe, l'effetto è sempre stato voluto, poiché corrisponde all'animazione di un'oscillazione verso il basso, ma a quanto pare “li disturba sempre”. Il desiderio era che l'area di effetto dello swing corrispondesse all'animazione, ma negli anni successivi la loro posizione si è spostata nella convinzione che “la sensazione del gioco è molto più importante della precisa fedeltà visiva”. Controlla il tuo stardo Amici, non penso che possano sopportare così tanti cambiamenti.

stardoAggiornamento 1.6, che si preannuncia essere più grande di quanto penso inizialmente ConcernedApe, si è trasformato in un'opportunità per gli sviluppatori di divertirsi con la community, fornire le soluzioni tanto necessarie e proteggere il futuro del gioco per molto tempo a venire. Dopotutto, è stato inizialmente descritto come un aggiornamento della qualità della vita per i modder, che spesso mantengono vive le scene dei giochi con le proprie correzioni e aggiunte al titolo esistente, e ora si sta avvicinando a una mini-espansione, completa di un nuovo festival. , dialogo e “segreti”. Anche se ConcernedApe non ha condiviso molto sul fronte del modding, sembra almeno che stiano rifinendo il gioco in buona misura prima di consegnarlo ai modder per un periodo di tempo indefinito.

Questa mossa ha senso dato questo stardoL'aggiornamento 1.6 di ConcernedApe apporta una piccola pausa dallo sviluppo del successore spirituale di ConcernedApe a valle della stella, È stato chiamato un altro gioco di ruolo rilassante Cioccolatiere infestato. Anche se non sappiamo molto del gioco, probabilmente puoi aspettarti di saperne di più man mano che lo sviluppo inizia dopo la sua uscita. stardo Aggiornamento 1.6 la prossima settimana Nel frattempo, quale grande cambiamento pensi che ConcernedApe annuncerà prossimamente?