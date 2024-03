Fonti – Jerry Stackhouse di Vanderbilt esce dopo 5 stagioni

Jerry Stackhouse è stato informato che non tornerà per la sesta stagione come allenatore di Vanderbilt, hanno detto fonti a ESPN.

L’ex giocatore della Carolina del Nord e della NBA ha firmato un prolungamento del contratto prima della stagione 2022-23 e ora si prevede che la scuola pagherà un buyout significativo. I dettagli non sono disponibili perché Vanderbilt è un'istituzione privata.

La mossa arriva dopo che i Commodores hanno ottenuto un vantaggio di 15 punti nel secondo tempo nella sconfitta straordinaria di mercoledì contro l'Arkansas nel campionato SEC, terminando la stagione 9-23.

Stackhouse, un All-American all'UNC e due volte All-Star durante i suoi 18 anni di carriera nell'NBA, è stato assunto da Vanderbilt nel 2019 per sostituire Bryce Drew. In precedenza ha servito come assistente allenatore per i Memphis Grizzlies e i Toronto Raptors ed è stato l'allenatore capo della squadra della 905 G League dei Raptors.

Dopo tre campagne consecutive alla SEC nelle sue prime due stagioni al timone, ci sono stati segnali di ottimismo per Stackhouse e i Commodores nella sua terza e quarta stagione. La squadra è andata 19-17 nel 2021-22, ha vinto due partite del torneo SEC ed è avanzata ai quarti di finale NIT. La scorsa stagione, Vanderbilt ha vinto otto delle ultime nove partite della stagione regolare, poi ha raggiunto le semifinali del torneo SEC, giocando nella bolla del torneo NCAA. Sebbene i Commodores non siano stati selezionati per il torneo, hanno giocato nel NIT e hanno nuovamente raggiunto i quarti di finale.

Ma la promessa è svanita in questa stagione, poiché Vanderbilt ha aperto le partite della SEC con sette sconfitte consecutive verso un record complessivo di 9-23, andando 4-14 nella SEC.